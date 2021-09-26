"Краснодар" в меньшинстве разгромил "Сочи" в девятом туре РПЛ

В воскресенье в девятом туре РПЛ "Краснодар" на своей арене переиграл "Сочи" - 3:0 (2:0). Причем хозяева поля с 39-й минуты играли вдесятером, а с 75-й - вдевятером. После этой победы кубанская команда набирает 16 очков и поднимается на четвертое место в чемпионате России.

Кубанское дерби пройдет на фоне громкого интервью Сергея Галицкого YouTube-каналу "Коммент.Шоу". В первом за последние три года подробном разговоре с журналистами президент и основатель ФК "Краснодар" признался, что еще ни разу в нынешнем сезоне не посещал матчи своей команды из-за серьезной болезни. Подробностей он стал раскрывать, зато рассказал о работе по смене структуры клуба, в котором в будущем не все бы зависело только от его руководителя.

Понятно, все это сильно взволновало болельщиков "быков", с пятницы бурно обсуждающих будущее их любимой команды.

В беседе с репортерами Галицкий посетовал, что после вылета "Кубани" из высшего дивизиона ему очень не хватает игр именно с оппонентами из одного города. В какой-то степени место краснодарского дерби теперь заняло кубанское - с участием "Краснодара" и "Сочи". Кстати, сегодня президент хозяев наконец-то наблюдал за игрой своей команды на стадионе.

Удивительно, но "быки" еще ни разу в своей истории не побеждали команды ("Оренбург" и "Сочи"), которые возглавлял нынешний главный тренер "барсов" Владимир Федотов. А вот его краснодарский коллега Виктор Ганчаренко дисквалифицирован и не может присутствовать на скамейке запасных.

В присутствии почти десяти тысяч зрителей, впервые в нынешнем первенстве допущенных на трибуны "Колизея" в столице Кубани, хозяева выдали просто фееричное начало. С помощью своих фирменных быстрых комбинаций с участием целой группы футболистов за первые четверть часта они могли забить три-четыре гола.

Однако это удалось только Эдуарду Сперцяну: воспитанник Академии клуба, получив передачу от Джона Кордобы, на входе в штрафную обыграл центрального защитника гостей Родригао и точно пробил в правый нижний от Сослана Джанаева угол - 1:0, 3-я минута. А вот Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла своими моментами не воспользовались.

Когда же казалось, что порыв "быков" начинает утихать (сочинцы стали чаще владеть мячом, а Артур Юсупов едва не сравнял счет, попав перекладину с нескольких метров), краснодарцам удалась классная контратака. Кжегош Крыховяк со своей половины отправил в прорыв по правому флангу Кабеллу, а французский легионер финтом уложил на газон левого защитника Сергея Терехова и из центра штрафной отправил мяч в сетку - 2:0, 21-я минута.

Следом еще дважды не реализовал выходы один на один с голкипером Кордоба - Джанаев в этих эпизодах действовал безупречно.

А затем игра, не исключено, перевернулась. На линии штрафной защитник хозяев Урош Спайич сбил центрфорварда гостей Матео Кассьеру, получив от главного судьи Игоря Панина "горчичник". Но после подсказки ВАР арбитр изменил свое решение, квалифицировав произошедшее, как фол последней надежды и удалил серба (уже второй раз в сезоне) с поля на 39-й минуте.

Тем не менее, получив численное преимущество, гости в дебюте второй половины продолжали только отбиваться от постоянно атакующих "быков". В эти минуты удар головой Крыховяка голкипер "барсов" перевел мяч на угловой из-под перекладины, а потом поляк не попал в ближний угол метров с пяти.

Еще в одном эпизоде после контакта с защитником рухнул на газон в штрафной Кордоба, однако Панин посчитал, что борьба шла в рамках правил. Когда же Сперцяна недалеко от ворот схватил за руку защитник гостей Данила Прохин, арбитр без сомнений назначил пенальти. С "точки" Крыховяк забил свой первый мяч за "Краснодар" - 3:0, 64-я минута.

Правда, на этом "приключения" хозяев не закончились: на 75-й минуте еще один воспитанник Академии "Краснодара" Александр Черников за второй "горчичник" был удален с поля, поэтому кубанцам пришлось доигрывать матч вдевятером.

И все-таки "Краснодар", продемонстрировав впечатляющий футбол, довел встречу до победы и теперь занимает четвертое место в РПЛ. "Сочи" после второго поражения подряд с 15-ю очками опустился на пятое место.