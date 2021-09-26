Умер экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец

В возрасте 55 лет скончался экс-игрок "Зенита" и сборной Беларуси Сергей Герасимец.

Питерский клуб выразил соболезнования родным и близким Сергея Григорьевича, выступавшего за "сине-бело-голубых" с 1997 по 1999 год.

Помимо "Зенита", Герасимец играл за минское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Балтику", "Каунас". В составе национальной сборной Беларуси он провел 25 встреч и забил в них семь мячей.

Став тренером, Герасимец поработал в таких клубах, как "Ядра", "Окжетпес" и других.