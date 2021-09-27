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27.09.2021 01:45
Рубрика: Спорт

"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 220(8571)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге казанский "Ак Барс" принимал столичный "Спартак".

Казанцы набрали отличный ход в последних матчах, и в этот раз смогли разобраться с соперником - 3:1. Первую шайбу в матче забросил Илья Сафонов в составе "Ак Барса" на шестой минуте. Спустя четыре минуты Александру Никишину удалось сравнять счет. Однако на 16-й минуте второго периода Кирилл Петров вновь вывел казанцев вперед. Финальную точку в матче поставил Артем Галимов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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После этой игры команда Дмитрия Квартальнова занимает четвертое место в Восточной конференции.

На послематчевой пресс-конференции Квартальнов выглядел довольным:

- Думаю, что второй и третий периоды мы провели на довольно хорошем уровне. В первом периоде чуть-чуть проваливались в обороне, получали разящие контратаки. Построение в зоне обороны чуть хромало, но потом всё наладили. Имели много моментов, могли забивать больше, пока голы идут со скрипом. Повторюсь, что были опасные контратаки, и в общем-то Тимур Билялов держит нас, дает глоток воздуха команде.

Вы говорили, что команде нужна "мусорная" шайба. Может быть, после гола Артема Галимова дела пойдут лучше?

Дмитрий Квартальнов: После каждой шайбы думаешь, что вот сейчас все будет. Но мы играем против хороших команд, все умеют обороняться, вратари неплохо выступают. Конечно, у нас много моментов, надо забивать.

Впервые с седьмого матча финала Востока прошлого сезона вы воссоздали тройку Воронков - Галимов - Сафонов. Не было желания раньше ее вернуть?

Дмитрий Квартальнов: Сегодня они сыграли так всего один период, уже со второго периода поставили Джордана Уила на край. Он долго отсутствовал, болел, и пока ему рановато выполнять функцию центрального. Потому немножко тряхнули линии и в общем-то угадали. Два периода играли вместе Уил - Сафонов - Воронков, много было моментов у обоих звеньев - в том числе и у тройки Кагарлицкий - Галимов - Коваленко.

Тем временем нападающий СКА Евгений Тимкин наказан за свои действия в матче против минского "Динамо" (2:1 ОТ). Напомним, что во втором периоде в ходе стычки Тимкин ударил судью по лицу и был удален до конца матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги принял решение дисквалифицировать игрока на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

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