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27.09.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Бурдасов стал лучшим форвардом недели в КХЛ

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам четвертой недели регулярного чемпионата.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Во вратарском амплуа лучшим стал голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, одержавший победы в трех матчах. Его показатели: 95,08% отраженных бросков за игру при коэффициенте надежности 0,98.

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Защитником недели стал Михаил Пашнин из магнитогорского "Металлурга". В трех матчах он набрал 4 (0+4) очка. Ни одну из игр он не закончил с отрицательным показателем полезности при совокупном значении "+5".

Лучшим форвардом признан нападающий питерского СКА Антон Бурдасов. В трех играх у него 6 (4+2) очков. Причем в одном из матчей на его счету победная шайба.

Наконец, титул лучшего новичка получил голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов, одержавший одну победу в трех матчах недели.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)