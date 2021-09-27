Бурдасов стал лучшим форвардом недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам четвертой недели регулярного чемпионата.

Во вратарском амплуа лучшим стал голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, одержавший победы в трех матчах. Его показатели: 95,08% отраженных бросков за игру при коэффициенте надежности 0,98.

Защитником недели стал Михаил Пашнин из магнитогорского "Металлурга". В трех матчах он набрал 4 (0+4) очка. Ни одну из игр он не закончил с отрицательным показателем полезности при совокупном значении "+5".

Лучшим форвардом признан нападающий питерского СКА Антон Бурдасов. В трех играх у него 6 (4+2) очков. Причем в одном из матчей на его счету победная шайба.

Наконец, титул лучшего новичка получил голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов, одержавший одну победу в трех матчах недели.