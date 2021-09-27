Дос Аньос отказался от боя с Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос отказался от боя с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 267. Об этом сообщил сам бразильский боец в Twitter. По его словам причиной для такого решения стала травма.

Это уже не первый срыв боя между Махачевым и Дос Аньосом. Поэтому россиянин не поверил в травму соперника, о чем он и написал в соцсетях.

Бразилец ответил, что трудно подделать операцию и в данный момент он восстанавливается после тяжёлой травмы.

Турнир UFC 267 пройдет в ночь на 31 октября в Абу-Даби. 30-летнего Махачева, на счету которого 8 побед подряд, назвал своим преемником экс-чемпион в этой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.