Фавориты Единой лиги "Зенит" и ЦСКА одержали победы на своих площадках

В матчах второго игрового дня чемпионата Единой лиги ВТБ домашние победы одержали действующий обладатель трофея ЦСКА и главный конкурент "красно-синих" в борьбе за титул питерский "Зенит".

Питерский "Зенит" в стартовом для себя матче Единой лиги сезона 2021/22 уверенно переиграл дома эстонский "Калев". Фото: vtb-league.com

Армейцы на арене "Мегаспорт" принимали польский клуб "Зелена-Гура" и взяли верх с разницей в 34 очка - 105:71. Вообще старт ЦСКА, заметно укрепившего состав в межсезонье, впечатляет. Напомним, что в первой игре москвичи разгромили на выезде белорусский "Цмоки-Минск" "плюс 48" (92:44).

Главный тренер чемпиона грек Димитрис Итудис пока старается распределить игровое время между своими баскетболистами примерно поровну. Поэтому и нет каких-то бомбардирских рекордов, хотя снайперов в команде хватает. Показателен тот факт, что в рядах "красно-синих" против "Зелены-Гуры" сразу шесть игроков показали двузначную результативность. Это Торнике Шенгелия (14), Дэниэл Хэкетт (13), Никита Курбанов (12), Иффе Лундберг (12), Никола Милутинов (10) и Марюс Григонис (10). Лучший за всю историю Единой лиги бомбардир турнира Алексей Швед, перешедший из "Химок", скромно отметился восемью очками, промазав все четыре дальних броска.

- Мы победили в серьезной игре. Сразу было очевидно, что "Зелена-Гура" находится в режиме официальных матчей, так как команда уже сыграла шесть раз в чемпионате Польши, - считает наставник ЦСКА Димитрис Итудис. - В последней четверти мы вынудили соперников совершить восемь потерь. Мне нравится, что когда мы меняем состав, то не теряем ритма и энтузиазма в обороне. Стремимся создавать потери соперников, мы команда, которая настроена на это. Такой образ мыслей должен сохраняться весь сезон.

"Зенит" на берегах Невы разобрался с эстонским "Калевом" - 75:60. Ярче всех сыграл новичок питерцев Джордан Мики, ранее выступавший за подмосковные "Химки". В его активе 27 набранных очков, и это личный рекорд результативности американца в Единой лиге. Отметим, что более половины своих очков Мики набрал точными бросками из-за дуги - пять попаданий из шести попыток.

Где будем смотреть

28 сентября, вторник, "Матч! Страна"

18.55 УНИКС (Казань) - "Зелена-Гура"" (Польша). Прямая трансляция.