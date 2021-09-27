Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

В окончательный состав сборной России по футболу на предстоящие в октябре матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года включены Денис Глушаков и Гамид Агаларов.

В состав, объявленный главным тренером сборной Валерием Карпиным, вошли 26 игроков.

Среди них четыре вратаря: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар").

В линии обороны на место в стартовом составе будут претендовать Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

В средней линии поля 11 игроков, включая вернувшегося в команду после продолжительного перерыва игрока "Химок" Дениса Глушакова. Также вызваны Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар").

Также Карпин вызвал трех форвардов: Федора Смолова ("Локомотив" Москва), Антона Заболотного (ЦСКА Москва) и Гамида Агаларова ("Уфа").

Карпин также сообщил, что после игр 9-го тура РПЛ выбор остановился на 22 полевых игроках.

"С точки зрения тренировочного процесса, это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста", - приводит его слова сайт РФС.

Карпин добавил, что перед стартом сбора пройдут матчи национальных чемпионатов и еврокубков, и состав может претерпеть изменения.