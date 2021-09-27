Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в карьере на Гран-при России

Немецкий "Мерседес" продолжил гегемонию на Гран-при России "Формулы-1". "Серебряные стрелы" выиграли все восемь гонок в Сочи. Триумфатором нынешнего этапа чемпионата, проходившего в Олимпийском парке, стал британец Льюис Хэмилтон, для которого это уже пятая победа в России и сотая в карьере. Благодаря этому успеху Хэмилтон вышел в лидеры и общего зачета, обогнав нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл".

После вчерашней гонки даже как-то неудобно вспоминать, что российский Гран-при некогда обзывали одним из самых скучных и предсказуемых в календаре. Да, победу снова одержал представитель "Мерседеса", но банальной ее точно не назовешь.

С учетом проблем Макса Ферстаппена, приехавшего в Сочи лидером чемпионата, перед Хэмилтоном открывалась практически открытая дорога к верхней ступеньке подиума. Из-за смены силовой установки, Макс вне зависимости от результатов квалификации вынужден был стартовать с последнего места. Так требует регламент.

Однако свой шанс Хэмилтон едва не прошляпил. Из-за собственной ошибки в квалификации накануне он показал лишь четвертый результат. Как следствие, большую часть вчерашней гонки Льюис довольствовался преследованием Ландо Норриса из "Макларена", впервые в карьере завоевавшего поул-позицию (то есть самую выгодную на стартовой решетке).

Догнал бы Хэмилтон Норриса в обычных условиях, неизвестно, но за шесть кругов до финиша начался дождь. У Ландо был вариант последовать примеру большинства и заехать в боксы за дождевой резиной, но тогда он мог пропустить вперед Хэмилтона. Ландо рискнул остаться на трассе, дождь усилился. В итоге Норрис не справился с управлением машины и выпал даже из тройки (седьмое место), а Льюис, поменяв покрышки за три круга до финиша, спокойно забрал победу. Кстати, по итогам голосования болельщиков именно Норрис был признан лучшим гонщиком уик-энда. Вот только очков за это не начисляют.

Из-за замены силовой установки Макс Ферстаппен, приехавший в Сочи лидером общего зачета, вынужден был стартовать с последнего места

- Потребовалось немало времени, чтобы все-таки одержать сотую победу - я уже начинал сомневаться, что это когда-нибудь случится! - признался Хэмилтон по окончании гонки. - Ландо действовал великолепно и был невероятно быстр. На последних кругах мы среагировали отлично. Я не хотел отпускать Ландо, но не знал, чего ждать от погоды. Спасибо всем сотрудникам команды на трассе и на базе! Сотая победа - это невероятно!

Тут добавить и правда нечего. Даже великий Михаэль Шумахер остановился на отметке в 91 победу, а у Хэмилтона их уже сотня. Ну а сочинская трасса войдет в историю, как место, где Льюису покорилось это выдающееся достижение.

Дождем воспользовался и Макс Ферстаппен, который с последнего места взлетел аж на вторую строчку, перемахнув через 18 позиций! Да, лидерство в общем зачете он потерял, но благодаря его восхождению, отставание от Хэмилтона совсем небольшое - два очка (244,5 против 246,2).

Что касается нашего Никиты Мазепина, выступающего за "Хаас", на гонку он квалифицировался 19-м, однако благодаря штрафам нескольких конкурентов поднялся на 15-ю стартовую строчку. Впрочем, вчера выше головы, а точнее, возможностей самой слабой в пелотоне машины Никите прыгнуть не удалось: всего лишь 18-е место. Хотя напарник Мазепина, немец Мик Шумахер позавидовал бы и такому результату: из-за технических проблем он гонку вообще не закончил.