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27.09.2021 23:23
Рубрика: Спорт

Мазепин подарил ОКР шлем с именами олимпийцев

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин подарил шлем, в котором он выступал на Гран-при России в Сочи, Олимпийскому комитету России.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Напомним, пилот, выступающий за команду "Хаас", к уик-энду в России подготовил к домашней гонке специальный шлем, на который нанес имена всех призеров Олимпиады и Паралимпиады, прошедших в этом году в Токио.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Какая атмосфера царила во время Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

Никита Мазепин проводит первый сезон в "Королевских гонках". На Гран-при России россиянин показал 19-е время в квалификации, но стартовал с 15-й строчки из-за штрафов конкурентов. В гонке он пришел к финишу 18-м.

Триумфатором Гран-при России стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес". Победа в Сочи оказалась для него пятой на трассе и сотой в карьере. Благодаря ей он возглавил общий зачет чемпионата мира-2021.

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