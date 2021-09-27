Мазепин подарил ОКР шлем с именами олимпийцев

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин подарил шлем, в котором он выступал на Гран-при России в Сочи, Олимпийскому комитету России.

Напомним, пилот, выступающий за команду "Хаас", к уик-энду в России подготовил к домашней гонке специальный шлем, на который нанес имена всех призеров Олимпиады и Паралимпиады, прошедших в этом году в Токио.

Никита Мазепин проводит первый сезон в "Королевских гонках". На Гран-при России россиянин показал 19-е время в квалификации, но стартовал с 15-й строчки из-за штрафов конкурентов. В гонке он пришел к финишу 18-м.

Триумфатором Гран-при России стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес". Победа в Сочи оказалась для него пятой на трассе и сотой в карьере. Благодаря ей он возглавил общий зачет чемпионата мира-2021.