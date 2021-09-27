Медведев вошел в историю Кубка Лэйвера

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который впервые принимает участие в выставочном турнире Кубок Лэйвера, уже вошел в его историю. Российский теннисист выиграл сет со счетом 6:0. С 2017 года, года основания соревнований, навесить сопернику "баранку", не удавалось еще никому.

Знаковое событие произошло во второй игровой день. Медведев, выступающий за команду Европы, в двух сетах победил канадца Дениса Шаповалова из команды остального мира со счетом 6:4, 6:0.

- Я сыграл просто потрясающе. Честно говоря, не знал, чего ожидать от себя, потому что не играл полторы недели после победы на US Open, - приводит слова Медведева пресс-служба турнира. - Обычно после долгой паузы мне нужно две недели, чтобы прийти в норму. Но Кубок Лэйвера стал для меня стрессом. Правда, хорошим.

Турнир завершился после подписания номера "РГ" в печать. Но по итогам двух дней команда Европы лидировала со счетом 11:1.