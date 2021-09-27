Медведева примет участие в "Ледниковом периоде"

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева станет одной из участниц телешоу "Ледниковый период". В рамках проекта соревнуются пары, составленные из профессиональных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Кроме Медведевой от фигуристов в шоу будут задействованы Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар, Александр Энберт.

Участники не из фигурного катания - актеры, телеведущие, музыканты. Пару с Медведевой составит тиктокер Даня Милохин. "Своего партнера мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс", - приводит слова фигуристки Первый канал.

Ожидается, что премьера нового сезона телепроекта состоится 2 октября. Ведущими шоу будут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.