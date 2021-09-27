Московский клуб обыграл "Уфу" после двух поражений

Сегодня матчами "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА завершится программа девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). В нем хватало интересных событий, особенно на выходных.

"Спартак" хоть и победил "Уфу", но игра команды по-прежнему оставляет желать лучшего. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По традиции большое внимание было приковано к "Спартаку". "Красно-белые" сейчас в такой ситуации, что каждая следующая неудача может привести к кардинальным переменам в клубе, прежде всего на тренерской скамейке. Последние поражения от "Легии" (0:1) в Лиге Европы и ЦСКА (0:1) в чемпионате подтвердили: команда в кризисе, и с этим надо что-то делать. Но вот что, большой вопрос.

Больше всех страдают болельщики. В начале матча с "Уфой" фанаты демонстративно повернулись спиной к полю, а затем начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболистов и руководства клуба.

- Наверное, я бы сам так же реагировал, потому что с детства болею за "Спартак". Понимаю реакцию людей, - признался полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев. - Надо побеждать, чтобы исправить ситуацию. Это единственный путь.

То ли эти действия болельщиков так подействовали на спартаковцев, то ли они потихоньку начали оживать, но игра с уфимцами получилась достаточно неплохой: "красно-белые" победили 2:0 благодаря голам Квинси Промеса и Эсекеля Понсе, не пропустив впервые с середины августа.

- Сложный был матч. "Спартаку" противостояла команда, которая на протяжении всей встречи пыталась усложнить нам жизнь. После перерыва у нас было достаточно моментов, но хоть нам и не удалось еще раз отличиться, игрой своих футболистов я остался доволен, - отметил тренер хозяев Руй Витория.

"Красно-белые" впервые за два года одолели "Уфу". До того было четыре матча без побед

Не знает поражений в нынешнем сезоне "Локомотив". Но при этом "железнодорожники" не могут ни победить, ни забить уже во втором поединке подряд. На этот раз команда Марко Николича не сумела обыграть "Химки" (0:0).

Более того, подмосковный клуб был ближе к завоеванию трех очков. Переломным моментом могло стать удаление голкипера "красно-зеленых" Маринато Гилерме за грубый фол против форварда хозяев Кемаля Адеми. Оставшись в меньшинстве, "Локомотив" прижался к своим воротам и чудом спасся от проигрыша.

- До красной карточки на поле была одна команда, у нас было огромное преимущество. Судья отменил два наших гола, возникали еще моменты. Когда ты в меньшинстве, все меняется. Изначально у нас был совсем иной план, - подчеркнул рулевой "Локомотива" Марко Николич.

Очередную победу одержал лидер чемпионата "Зенит": уступая в счете, питерцы все же одолели дома "Крылья Советов" (2:1). Таким образом, "сине-бело-голубые" закрепились на первой строчке с 23 набранными очками. Далее идет "Динамо", обыгравшее накануне на своем поле казанский "Рубин" (2:0). В активе команды Сандро Шварца 19 очков, а у третьего "Локомотива" - на два балла меньше.

Между тем

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Ливерпулем" 28 сентября, сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери - Владимир Москалев. За систему VAR будут отвечать немец Бастиан Данкерт, которому поможет россиянин Виталий Мешков. Ранее в нынешнем сезоне Карасев был главным судьей встречи квалификации Лиги чемпионов между "Янг Бойз" (Швейцария) с венгерским "Ференцварошем".