Писеев побил все рекорды, возглавляя наше фигурное катание почти полвека

В газетах не любят юбилейных материалов. Но юбилеи надо отмечать не только звоном бокалов. Особенно если юбиляр этого достоин. Сделаю все, чтобы статья не получилась "датской". И первый вопрос задам соответствующий.

Елизавета Туктамышева, как говорит Валентин Писеев, счастливое исключение из правил. Доказательство тому - "серебро" чемпионата мира 2021 года. Фото: РИА Новости

В чем сила Этери

Валентин Николаевич, как вам первые прокаты нашей сборной в Челябинске? Ведь ездили? Сашу Трусову видели?

Валентин Писеев: Конечно. Но прокаты прокатами. Основная работа там была на тренировках. Специалисты подсказывали, как лучше, давали рекомендации каждому спортсмену и тренеру. Всех особенно интересовали девочки. Уровень космический у всей шестерки: пятеро из группы Этери Тутберидзе и Лиза Туктамышева. Есть недочеты, нюансы. Но все будет исправлено, устранено. А если конкретно, то в короткой потрясла Камила Валиева, в произвольной во всей красе - Саша Трусова. Историческое фигурное катание, такого никогда не видел: пять четверных за четыре минуты. Я ей говорю: теперь можешь соревноваться и с мужчинами. И Саша ответила: "Почему нет. Я готова. Могу выступить и в парном. В танцах - сложнее".

Бог с ними, с парным и танцами. А что в женском катании? Революция? Но революций без крови не бывает.

Валентин Писеев: Прорыв готовился. Еще пару лет назад был на юниорском первенстве России. И среди 18 катавшихся девчонок 16 могли, если б выступали за другую страну, выступать на чемпионатах Европы и даже бороться с нашими российскими фигуристками за призовые места. И все копилось и накапливалось, спортсменки подтягивались, тройные исполнялись, и легко и понятно, что надо идти дальше: прорыв необходим. Он бы все равно когда-нибудь наступил. Требовалось решение, конкретный шаг. И первой взяла на себя инициативу и смелость Этери Тутберидзе, именно у которой девчонки начали первыми прыгать четверные. Вот в чем сила Этери. Другие тоже могли, но замешкались, даже об этом не думали: и хороших тройных достаточно. Но оказывается - нет. И заслуга Тутберидзе в том, что она первая рискнула тренировать эти четверные. Теперь есть и конкуренция между ученицами, а в условиях конкуренции фигуристки получают друг от друга иногда больше, ну, ладно, не меньше, чем от тренера. А сейчас вдогонку бросились и другие.

И как думаете, смогут догнать?

Валентин Писеев: Вопрос риторический. Конкуренция даже между ученицами Этери Георгиевны жесточайшая.

А когда мы говорим, что вот, мол, Лиза Туктамышева соревнуется, может, а значит, могут и остальные, то это так - слова, слова, слова...

Валентин Писеев: Это исключение. Очень счастливое.

Но что делать остальным?

Валентин Писеев: Играть на рояле. Шучу. Кататься, участвовать в шоу. Кто не освоил четверные до 14, ну, 15 лет, вряд ли покорит их позже. С этим спорить сложно. А вот то, что чемпионки Олимпийских игр постоянно молодеют, вытесняя даже всех подряд, не согласен.

Вот вспомните чемпионок в женском одиночном катании и сделайте выводы сами:

1994. Баюл Оксана (Украина) - 16 лет (родилась 16.11.1977)

1998. Липински Тара (США) - 15 лет (10.06.1982)

2002. Хьюз Сара (США) - 16 лет (02.05.1985)

2006. Аракава Сидзука (Япония) - 24 года (29.12.1981)

2010. Ким Юна (Южная Корея) - 19 лет (05.09.1990)

2014. Сотникова Аделина (Россия) - 17 лет (01.07.1996)

2018. Загитова Алина (Россия) - 15 лет (18.05.2002).

Немного о жестокости

По правилам ИСУ только два человека могут жить в гостинице с фигуристами на чемпионатах Европы и мира - руководитель делегации и врач.

И каждый раз после окончания одного из видов в отеле поднималось невообразимое, до утра продолжавшееся празднество.

Спортсмены скидывали дикое напряжение, заглушали боль, расслаблялись. Ко мне приходили жаловаться хозяева отеля. Мои с доктором Виктором Аникановым просьбы оставались гласом, исчезавшим в глухой пучине.

Как-то утром на собрании команды пришедший в отель Писеев обратил внимание на мою невыспавшуюся физиономию. Все понял и мимоходом бросил великим чемпионам: "А что это вы Николаю Михайловичу и доктору спать не даете?" И после этого все оставшиеся ночи спалось мне спокойно.

Вас упрекали: чрезмерно жесткий, иногда даже жестокий.

Валентин Писеев: Жесткий? Наверное. В нашем виде спорта мягкие только игрушки, которые бросают на лед довольные болельщики. Фигурное катание в некоторых компонентах крайне субъективно. Здесь надо иметь свою собственную точку зрения. Никогда не вступать ни в какие группировки и коалиции. Не позволял я себе этого. Иногда точку зрения приходилось отстаивать в горячих и жестких спорах, и совсем не на льду. Доказывать свое - дело руководителя, организатора. Его задача не только всячески поддерживать спортсмена и его тренера, а, выбирая без всяких личных симпатий сильнейших, находить тех, кто принесет победы стране и затем уже себе. Да, не скрою. Иногда приходилось принимать жесткие решения. Двукратные олимпийские чемпионы Белоусова и Протопопов на Игры-1972 не поехали. Конечно, обида, разговоры за спиной. Но я вытерпел все это не зря. Убедила новая молодая пара. И отсюда начался триумф Иры Родниной.

В общем, если был чересчур жестким, прошу меня понять: делал это, как считал и считаю ради страны и нашего фигурного катания. Если был не прав в этом своем стремлении, прошу всех меня простить.

Кто помнит о Протопопове

Людмила Белоусова ушла из жизни, и Олег Протопопов одиноко живет в своей горной швейцарской деревушке. Недавно ему исполнилась солидная дата, совсем близко от огромного юбилея. Телефон в домике не всегда включен. Дозвониться непросто.

Но Валентин Николаевич с присущим ему упорством дозвонился, поздравил. Не знаю, много ли было таких звонков из России. Говорили о грядущем юбилее Протопопова. Быть может, Писеев и вытащит в Москву или Питер. Ведь удалось же пригласить его на Олимпиаду-2014 в Сочи. Старые споры и обиды забыты.

Воспитатели и тренеры

А если вспомнить о тренерах, с которыми работали эти полвека с лишним. Кого бы выделили?

Валентин Писеев: Очень многих. Моего наставника Татьяну Толмачеву, которая и поставила на верную дорогу. Елену Чайковскую, Татьяну Тарасову, Алексея Мишина, Игоря и Тамару Москвиных, Станислава Жука и еще многих и многих. Пусть не обижаются, если кого-то случайно пропустил. Мне хорошо работалось и с нынешним президентом федерации Сашей Горшковым, пришедшим мне на смену. Но я расскажу вам о двоих. И начну с дамы.

Тамара Москвина - личность в мировом фигурном катании. Профессионал на льду и личность за кромкой льда. Человек, воспитавший топовых чемпионов и никогда этим не хвастающий, презирающий пиар и ненавидящий лицемерие. Она любит своих фигуристов, как родных. Не дает их в обиду. Однако заставляет, нет, скорее, учит работать их с полной отдачей. Дружелюбная, общительная, у которой нет врагов, а есть только завистники, надувшиеся мыльным пузырем и тут же лопнувшие. И поразительная дальновидность, прозорливость. 2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. И после победы Лены Бережной и Антона Сихарулидзе вдруг небывалое, первое и, надеюсь, последнее решение в истории Игр: разделить "золото" с проигравшей нам канадской парой. И вал, на нас обрушившийся: не выходить на лед на повторное награждение, отказаться от всего, никаких компромиссов. Я-то понимал, что если не выйдем, задавят всю команду в остальных видах. А нам еще бороться за три медали. Мне-то все было понятно. Но каково пришлось Тамаре. И она не только поняла, но и многих убедила. Больно, а выходить на повторное награждение необходимо. Тренер и ее фигуристы провели всю церемонию безупречно.

И позвольте о Станиславе Жуке. Настоящий фанат своего дела, изобретатель, чьи идеи казались абсолютно сказочными и им же осуществлялись. Если в полночь у меня звонил телефон, я знал: это Стас. Он что-то придумал, улучшил дорожку шагов, отыскал способных ребят, по-новому задумал известный всем элемент и спешил поделиться своими открытиями. Станислав Алексеевич заглянул на десятилетия вперед. Знаете ли вы, что им собственноручно составленная таблица оценок обрела жизнь уже в этом, XXI веке при введении новых правил судейства.

Но говорят, Жук занимался тем, что сейчас именуется харассментом.

Валентин Писеев: Вся эта трепотня о приставании к своим воспитанникам никаких оснований не имеет.

Но ведь пил? Такое с ним бывало?

Валентин Писеев: Не пил, а выпивал. Приходил с холодного катка ночью после тренировки, а рано утром снова на тот же холодный каток. Да, мог выпить. Иногда это замечали большие начальники. Однажды в высоком кабинете его в этом прямо обвинили. Стас вскочил и сделал на ковре прыжок в два оборота: спросил: "А вы так сможете?"

Тарасова первая придет мне на помощь

Валентин Николаевич, давно хотел спросить, но не решался. Что у вас за трения с Татьяной Анатольевной? Нет у вас с ней согласия, и все тут.

Валентин Писеев: Хорошо, что решились. Татьяна Анатольевна прекрасный тренер, талантливый организатор, человек высокого интеллекта. И огромной эмоциональности, которая, бывает, у нее мгновенно выплескивается. Иногда, могу предположить, какие-то высказывания вырываются под влиянием ближайшего окружения. Но человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. И если в трудный момент моей жизни кто-то и придет ко мне на помощь, то она, Татьяна Анатольевна Тарасова.

Валентин Николаевич, ну не ожидал. Откуда вы это знаете?

В этой беседе нет места сантиментам. Но Валентин ответил не сразу. Долго молчал. Слезы в глазах не только стояли. Скатывались. Наконец, глубоко вздохнул:

- Потому что я знаю. Мне нужна была помощь, очень нужна. И мне позвонила Тамара, любимая медсестра всей нашей сборной: "Никого просить не надо. Татьяна Анатольевна обо всем узнала, сама позвонила, договорилась, сделала". Да, меня уже ждали и помогли.

Очень личное

Одиноко сидя у больничного окна в инфарктном своем одиночестве, увидел во дворе Боткинской мятущуюся фигуру человека, как теперь говорят, похожего на Писеева.

Он влетал в одну дверь больничного корпуса, выходил и исчезал за другой. А потом вдруг появился в моей каморке на двоих, называемой палатой. Неожиданно! Ловко вынимая вкусности, его женой собранные, быстро сообщил, что ко мне придут хорошие, так обещал ему лично главврач, кардиологи. И пришли.

Сам Валентин Николаевич находился на пороге больших неприятностей после выступления наших фигуристов на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, сочтенных не очень-то удачными. Ему бы о себе, а он пробился к полузнакомому правителю Боткинской. А ко мне действительно пришли.

Валентин Писеев о Татьяне Тарасовой: Человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Олимпиада

Российский фигурист Марк Кондратюк принес нашей сборной третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Кондратюк участвовал в квалификационном турнире Nebelhorn Trophy в Германии, где должен был подтвердить третью олимпийскую квоту для национальной команды, заработанную Михаилом Колядой и Евгением Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Для этого ему нужно было войти в топ-7 по итогам соревнований. После короткой программы 18-летний спортсмен шел пятым, за произвольную набрал вторую сумму баллов и замкнул тройку призеров.

Первым стал представитель США Винсент Чжоу, вторым - Адам Сяо Хим Фа из Франции. Чжоу также принес третью квоту для американцев, Адам Сяо Хим Фа - вторую для французов. Кроме того, лицензии на Игры получили Ли Си Хен (вторая для Южной Кореи), Роман Садовский (вторая для Канады), Брендан Керри (первая для Австралии) и Владимир Литвинцев (первая для Азербайджана). Путевки, впрочем, не именные. Так что за право выступить на льду Пекина еще предстоит побороться. В Оберстдорфе у Кондратюка, который запомнился поклонникам фигурного катания по удачным выступлениям на чемпионате России и Кубке Первого канала, был дебют на международных турнирах такого уровня. Есть стимул расти дальше и поучаствовать в отборе на Игры. "Стараюсь так далеко не загадывать. Скажем так, я увеличил себе шансы", - цитирует Марка пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Отметим, что три российских фигуриста выступят на Олимпиаде впервые с 2002 года.

В других дисциплинах - в женском, парном катании и в танцах на льду - россияне также будут представлены максимальным составом.

Подготовила Анна Козина