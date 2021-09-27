Президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф

На прошедшем в Санкт-Петербурге полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея новым президентом организации был избран француз Люк Тардиф.

Санкт-Петербург для проведения нынешнего конгресса был выбран не случайно. Покидавший свой пост после 27 лет работы швейцарец Рене Фазель - большой поклонник России и Санкт-Петербурга.

"Для меня очень важно, что свой последний Конгресс в роли главы ИИХФ я провожу в Петербурге. Впервые я был тут еще в 1983-м, когда город еще назывался Ленинградом. И каждый раз, возвращаясь сюда, я испытываю особые чувства. Я люблю этот город. За что - не объяснишь в двух словах, но тут особая атмосфера и удивительная красота", - объяснил Фазель выбор.

Швейцарец вошел в историю хоккея как человек, который смог договориться с Национальной хоккейной лигой о выступлении на Олимпиадах сильнейших хоккеистов мира, при нем было отменено правило красной линии, что заметно ускорило игру и сделало ее еще более зрелищной, а также стремлением оградить хоккей от политики. Ну и, конечно же, прославился Фазель и своей любовью к России.

"С Фазелем мы больше 40 лет друзья. Он выдающийся дипломат, все это время в мире была непростая ситуация. Не только окончание холодной войны, но и информационная политика в спорте в последнее время была непонятной. Самая главная заслуга Фазеля в том, что он максимально убрал политику из хоккея. Убрал предвзятое судейство и дал возможность игре определять победителя. Рене можно ставить в пример многим. Он не боится общаться с Россией, часто сюда приезжает. Понимает, что хоккей для нашей страны является национальной политикой", - сказал накануне конгресса двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Поэтому для Федерации хоккея России было важно поддержать кандидата, который продолжит с трепетом относиться к нашей стране и нашему хоккею. Оптимальным вариантом стал немец Франц Райндль, которого считали главным фаворитом. Помимо него за президентство боролись белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании. Главным соперником Райндля считался Бржиза, но он выбыл уже в первом раунде голосования.

Для победы нужно было набрать 53 голоса. Уже в первом раунде лидерство захватил глава финансового комитета ИИХФ и глава Федерации хоккея Франции Тардиф. Но и ему не хватало нескольких голосов до победы. В финале встретились Тардиф и Райндль, и француз победил, набрав 67 голосов.

Что принесет России приход Тардифа на пост главы IIHF? Резких перемен ожидать не стоит. На его стороне огромный опыт работы в Международной федерации хоккея, француза смело можно назвать сторонником политики теперь уже бывшего президента Фазеля.

Сразу после выборов француза поздравил с победой президент России Владимир Путин. Он отметил, что победа на выборах - убедительное свидетельство высокого авторитета Тардифа в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в Совете федерации. Глава государства отметил, что Россия готова и в дальнейшем плодотворно сотрудничать и IIHF.

В первых заявлениях после победы Тардиф объявил, что продолжит бороться за независимость IIHF и хоккея от влияния политики, намерен развивать игру и делать ее еще более интересной.

В Федерации хоккея России готовы к сотрудничеству с новым главой IIHF.

"У России будут хорошие рабочие и человеческие отношения с новым президентом ИИХФ. Мы входим в число ведущих хоккейных стран мира и обязательно наладим все необходимые контакты с Люком Тардифом и его командой", - сказал "РГ" президент ФХР Владислав Третьяк.

Большим событием стало и избрание в Совет Международной федерации хоккея легендарного российского нападающего, двукратного призера Олимпийских игр Павла Буре. Ранее в Совете IIHF работал Владислав Третьяк, который был в Санкт-Петербурге избран пожизненным членом Совета организации.

Буре более чем уверенно набрал в голосовании необходимое количество голосов. Но за что именно будет отвечать "Русская ракета" в Совете Международной федерации хоккея, пока говорить рано.

Не останется вне хоккея и Рене Фазель. IIHF присвоила ему звание почетного президента, а в кулуарах конгресса поговаривали о том, что совсем скоро он предстанет в новой должности, и не исключено, что она будет связана со столь полюбившейся швейцарцу Россией.