ЦСКА обыграл "Нижний Новгород", Зайнутдинов забил гол пятой точкой

В заключительном матче 9-го тура РПЛ "Нижний Новгород" на домашней арене принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев.
Счет в матче был открыт в первом тайме. После прострела с фланга Чидеры Эджуке отличился Бактиер Зайнутдинов. В борьбе с соперником он упал прямо перед вратарем, мяч попал ему чуть ниже спины и отлетел в ворота.
Итоговый результат был установлен на 63-й минуте. Гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Ильзат Ахметов.
Победа ЦСКА была омрачена травмой Эджуке, который был заменен на 82-й минуте . Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.
После этой победы ЦСКА поднялся на пятое место в таблице с 16 очками.
Удивительный гол Зайнутдинова 🤯— Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2021
Пятой точкой. В падении. С разворота. Конкурс на лучший мяч сезона можно закрывать
Следи, чем ответит «Нижний», на МАТЧ ПРЕМЬЕР 🤩 pic.twitter.com/QqHww1EnVb