ЦСКА обыграл "Нижний Новгород", Зайнутдинов забил гол пятой точкой

ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 благодаря голам Бактиера Зайнутдинова и Ильзата Ахметова.

В заключительном матче 9-го тура РПЛ "Нижний Новгород" на домашней арене принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев.

Счет в матче был открыт в первом тайме. После прострела с фланга Чидеры Эджуке отличился Бактиер Зайнутдинов. В борьбе с соперником он упал прямо перед вратарем, мяч попал ему чуть ниже спины и отлетел в ворота.

Итоговый результат был установлен на 63-й минуте. Гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Ильзат Ахметов.

Победа ЦСКА была омрачена травмой Эджуке, который был заменен на 82-й минуте . Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

После этой победы ЦСКА поднялся на пятое место в таблице с 16 очками.