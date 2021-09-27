ЦСКА обыграл "Нижний Новгород", Зайнутдинов забил гол пятой точкой

Новости

Эксперт назвала причины тяжелого течения коронавируса 21:45
В вузах увеличат набор будущих логопедов и дефектологов 21:42
Фото: Сарик Андреасян снимает эротический триллер с Павлом Прилучным 21:17
Путин поручил утвердить требования по инклюзивному образованию 21:08
Путин поручил обновить систему преподавания истории 21:06
В Самарской области введут QR-коды для фитнес-клубов и заведений досуга 20:50
Путин дал поручение по освещению в интернете работы приютов для животных 20:49
В ФСС рассказали, когда предпенсионеры могут бесплатно отдохнуть в санатории 20:49
Третьяк заявил, что контракт со Знарком пока не подписан 20:25
Путин поручить убрать понятие "образовательная услуга" из законодательства 20:20
Президент поручил сократить число контрольных в школах 19:59
Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей 19:58
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России" 19:55
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 19:43
В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины 19:34
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал" 19:30
Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита 19:22
Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов 19:15
Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру 19:07
В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект 19:03
Правительство Белгородской области отправлено в отставку 18:44
Стартовал Всероссийский учебный фестиваль RuCode 4.0 18:34
Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида 18:28
В округе Ставрополья ввели режим ЧС после взрыва газа 18:28
"Помощь по кредиту": мошенники обманули 120 человек на 15 млн руб 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 21:30
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород", Зайнутдинов забил гол пятой точкой

Текст: Максим Домчев
ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 благодаря голам Бактиера Зайнутдинова и Ильзата Ахметова.

В заключительном матче 9-го тура РПЛ "Нижний Новгород" на домашней арене принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал"

Счет в матче был открыт в первом тайме. После прострела с фланга Чидеры Эджуке отличился Бактиер Зайнутдинов. В борьбе с соперником он упал прямо перед вратарем, мяч попал ему чуть ниже спины и отлетел в ворота.

Итоговый результат был установлен на 63-й минуте. Гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Ильзат Ахметов.

Победа ЦСКА была омрачена травмой Эджуке, который был заменен на 82-й минуте . Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

После этой победы ЦСКА поднялся на пятое место в таблице с 16 очками.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Нижний Новгород" Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео Чемпионат России по футболу 2021/2022