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27.09.2021 23:34
Рубрика: Спорт

"Локомотив" выиграл первый матч под руководством Никитина

Текст: Максим Домчев

Ярославский "Локомотив" в понедельник проводил первый матч после того, как команду принял Игорь Никитин. В подмосковной Балашихе ярославцы встречались с действующими обладателями Кубка Гагарина хоккеистами омского "Авангарда".

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Омичи открыли счет уже на третьей минуте встречи после точного броска Петера Цегларика. Во втором периоде "Локомотив" после броска Дениса Алексеева сравнял счет.

Вышли вперед ярославцы на 54-й минуте. Отличился Рид Буше. Спустя почти две минуте Артур Каюмов закрепил успех партнера. А точку в матче поставил Александр Полунин.

Для "Локомотива" эта победа стала первой после серии из трех поражений. Команда поднялась на 8-е место в Западной конференции.

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