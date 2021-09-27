"Локомотив" выиграл первый матч под руководством Никитина

Ярославский "Локомотив" в понедельник проводил первый матч после того, как команду принял Игорь Никитин. В подмосковной Балашихе ярославцы встречались с действующими обладателями Кубка Гагарина хоккеистами омского "Авангарда".

Омичи открыли счет уже на третьей минуте встречи после точного броска Петера Цегларика. Во втором периоде "Локомотив" после броска Дениса Алексеева сравнял счет.

Вышли вперед ярославцы на 54-й минуте. Отличился Рид Буше. Спустя почти две минуте Артур Каюмов закрепил успех партнера. А точку в матче поставил Александр Полунин.

Для "Локомотива" эта победа стала первой после серии из трех поражений. Команда поднялась на 8-е место в Западной конференции.