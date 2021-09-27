Столичное "Динамо" прервало свою беспроигрышную серию в КХЛ

Новости

В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме 03:57
На Камчатке вертолет завалился на бок во время посадки 03:40
Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю 03:24
Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 02:48
Под Дербентом в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали 02:44
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир" 02:10
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы 01:35
В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии 00:46
Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов 26.09.2021
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных 26.09.2021
Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни 26.09.2021
Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера 26.09.2021
Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества 26.09.2021
Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G 26.09.2021
Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака 26.09.2021
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
Российская сборная победила на ЧЕ по профмастерству EuroSkillsGraz 2021 26.09.2021
В конце сентября в Москве похолодает до ноля 26.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 05:19
Рубрика: Спорт

Столичное "Динамо" прервало свою беспроигрышную серию в КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
В континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Накануне московское "Динамо" оступилось в матче с нижегородским "Торпедо" - 2:4.

Матч получился упорным. Во втором периоде "торпедовцы" забросили шайбы усилиями Дамира Жафярова и Артура Тянулина. В третьей двадцатиминутке у хозяев льда отличились Данил Веряев и Сергей Гончарук, а за "бело-голубых" забрасывали шайбы канадец Эрик О Делл и Вячеслав Войнов.

"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Торпедовцы прервали собственную серию из четырех поражений кряду, а также серию "Динамо" из восьми побед подряд.

Подводя итоги встречи главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов, отметил, что его команда отчасти сама виновата в поражении:

- "Торпедо" поздравляю, поскольку первые два периода они были чуть быстрее нас. Мы же не использовали моменты, и соперник нас наказал.

С чем связано то, что не успевали в первые два периода?

Алексей Кудашов: Тут много факторов, график сложный, игры через день. У "Торпедо" было на один день больше. Но мы нашли в себе силы биться до конца. Но такое бывает. Когда много факторов сошлось.

Ваша победная серия прервалась. Обидно или все же это рабочий момент?

Алексей Кудашов: Все выиграть нельзя. Приедем домой, проанализируем, будем готовиться дальше.

В списке лучших бомбардиров у вас одни русские игроки. От легионеров больше ждете?

Алексей Кудашов: Я говорил после прошлой игры, что мы не делим игроков на молодых, старых или легионеров. Какая разница, если у нас в нужный момент разные игроки забрасывают.

Из других встреч отметим матч с участием питерского СКА. Армейцы с берегов Невы победили минское "Динамо" в овертайме - 2:1. Победную шайбу у гостей забросил Антон Бурдасов.

Отметим, что во втором периоде у СКА был удален до конца матча форвард Евгений Тимкин, который в ходе стычки по неосторожности ударил судью по лицу.

Также в овертайме "Салават Юлаев" победил ярославский "Локомотив" - 3:2.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва