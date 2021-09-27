Столичное "Динамо" прервало свою беспроигрышную серию в КХЛ

В континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Накануне московское "Динамо" оступилось в матче с нижегородским "Торпедо" - 2:4.

Матч получился упорным. Во втором периоде "торпедовцы" забросили шайбы усилиями Дамира Жафярова и Артура Тянулина. В третьей двадцатиминутке у хозяев льда отличились Данил Веряев и Сергей Гончарук, а за "бело-голубых" забрасывали шайбы канадец Эрик О Делл и Вячеслав Войнов.

Торпедовцы прервали собственную серию из четырех поражений кряду, а также серию "Динамо" из восьми побед подряд.

Подводя итоги встречи главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов, отметил, что его команда отчасти сама виновата в поражении:

- "Торпедо" поздравляю, поскольку первые два периода они были чуть быстрее нас. Мы же не использовали моменты, и соперник нас наказал.

С чем связано то, что не успевали в первые два периода?

Алексей Кудашов: Тут много факторов, график сложный, игры через день. У "Торпедо" было на один день больше. Но мы нашли в себе силы биться до конца. Но такое бывает. Когда много факторов сошлось.

Ваша победная серия прервалась. Обидно или все же это рабочий момент?

Алексей Кудашов: Все выиграть нельзя. Приедем домой, проанализируем, будем готовиться дальше.

В списке лучших бомбардиров у вас одни русские игроки. От легионеров больше ждете?

Алексей Кудашов: Я говорил после прошлой игры, что мы не делим игроков на молодых, старых или легионеров. Какая разница, если у нас в нужный момент разные игроки забрасывают.

Из других встреч отметим матч с участием питерского СКА. Армейцы с берегов Невы победили минское "Динамо" в овертайме - 2:1. Победную шайбу у гостей забросил Антон Бурдасов.

Отметим, что во втором периоде у СКА был удален до конца матча форвард Евгений Тимкин, который в ходе стычки по неосторожности ударил судью по лицу.

Также в овертайме "Салават Юлаев" победил ярославский "Локомотив" - 3:2.