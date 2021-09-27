У Петра Яна сорвался реванш в UFC

Бой-реванш между российским бойцом UFC, первым номером рейтинга в легчайшем весе Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, намеченный на 30 октября, не состоится. Стерлинг, сославшись на травму, снялся с поединка.

- Всем известно, что Алджо сбежал - как подлый трус. Я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать, собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби, - сказал Ян на видео, размещенном в "Инстаграме". - Хочу обратиться к UFC, дайте мне любого вашего бойца, который входит в топ-5, в топ-10 и заслуживает драться за пояс, и я сделаю это. Я докажу, кто является настоящим чемпионом.

Потенциальным соперником уже называют Кори Сэндхагена. А поскольку это будет бой за временный титул, то реванш со Стерлингом неизбежен. Такое мнение менеджера Яна приводит пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил".

Напомним, в первом поединке со Стерлингом в марте Петр Ян вел в счете, но лишился чемпионского пояса из-за запрещенного приема.