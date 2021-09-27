Усик - новый чемпион в супертяжах

Один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса - между Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа - завершился победой украинского боксера. Усик выиграл единогласным решением судей и на территории британца, в Лондоне, отобрал у того четыре пояса.

А ведь Джошуа считался фаворитом. Среди его неоспоримых преимуществ называли и технический арсенал, и габариты, и опыт в супертяжах. Усик хоть и был непобежденным боксером и абсолютным чемпионом, но в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). А до встречи с Джошуа в новой для себя категории Александр провел, пусть и успешно, всего два поединка.

К титульному бою против почти 109-килограммового Джошуа Усик тоже набрал максимальный для себя вес - 100,2 кг. Но при этом не потерял ни в скорости, ни в маневренности, да еще прибавил в мощи ударов. Например, в третьем раунде Усик здорово потряс соперника, хотя тот и устоял. На протяжении всего поединка украинский боксер был намного активнее соперника, который, похоже, оказался не готов к такому развитию событий и не мог скорректировать свою собственную тактику на бой. Поэтому и выглядел неуверенным, растерянным.

В последнем раунде британец, которого Усик буквально засыпал ударами, вообще еле удержался на ногах. Спасло его только то, что гонг прозвучал немного раньше времени. Иначе это была бы победа нокаутом. Но даже без падающего на настил Джошуа было понятно, кто в тот вечер был настоящим королем ринга. Теперь на счету 34-летнего Александра Усика 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях.