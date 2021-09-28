Андрей Рублев поедет защищать титул в Питер

Пятая ракетка мира Андрей Рублев будет защищать титул, завоеванный в прошлом году на турнире в Санкт-Петербурге. Накануне организаторы соревнований опубликовали список участников.

Рублев будет посеян St. Petersburg Open, который пройдет с 25 по 31 октября, под первым номером. Второй номер получил канадец Денис Шаповалов (13-е место в рейтинге), третий - испанец Роберто Баутиста-Агут (18), четвертый и пятый - россияне Аслан Карацев (24) и Карен Хачанов (27).

Как сообщает пресс-служба турнира, в Питер также приедут Александр Бублик (Казахстан), Тейлор Фритц (США), Марин Чилич (Хорватия), Себастьян Корда (США), Федерико Дельбонис (Аргентина), Илья Ивашко (Беларусь), Ласло Джере (Сербия), Альберт Рамос Винолас (Испания), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Адриан Маннарино (Франция), Джон Миллман (Австралия), Джеймс Дакворт (Австралия), Пабло Андухар (Испания), Маккензи Макдональд (США).