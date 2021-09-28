ЦСКА одолел дебютанта Премьер-лиги на чужом поле

Столичный ЦСКА выиграл второй матч подряд в Премьер-лиге, одолев в девятом туре на выезде "Нижний Новгород" со счетом 2:0.

В этой встрече отличились Бахтиер Зайнутдинов и Ильзат Ахметов с пенальти. Хозяева пытались вырвать хотя бы ничью, но "красно-синие" не дрогнули. Одолев "Нижний", армейцы поднялись на две позиции и идут теперь пятыми.

Первую победу в сезоне одержал "Урал": команда из Екатеринбурга оказалась сильнее тульского "Арсенала" в домашнем матче (2:0). Благодаря этому результату подопечные Игоря Шалимова сравнялись по набранным очкам (шесть) с занимающим предпоследнюю строчку "Ростовом".

Что касается верхней части турнирной таблицы, то ситуация в ней на данный момент следующая: "Зенит" (23 очка), "Динамо" (19), "Локомотив" (17), "Краснодар", ЦСКА (по 16), "Сочи" (15), "Рубин" (14), "Спартак" (13).