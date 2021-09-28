Экспертный совет ФХР рекомендовал Жамнова на пост главного тренера сборной

Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить на пост главного тренера сборной Алексея Жамнова.

Заседание экспертного совета прошло в Москве 27 сентября. В нем приняли участие глава ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Жамнов, а также серебряный призер Игр-1998 Павел Буре.

По словам Третьяка, которого цитирует сайт ФХР, федерация рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Жамновым.

"Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января", - сказал Третьяк.

Нынешний тренер команды Валерий Брагин, а также Олег Знарок, руководивший сборной на ОИ-2018, войдут в штаб в роли консультантов. Ранее Третьяк говорил, что команду возглавит Знарок.

Подробности заседания раскрыл Каменский.

"У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ", - сказал он.