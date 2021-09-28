Главные игры Кубка России по волейболу состоятся на берегах Невы

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) провела жеребьевку групп второго этапа Кубка страны, назначила хозяев декабрьских "Финалов четырех" у мужчин и женщин.

Оба турнира решающих стадий решено провести в Санкт-Петербурге на разных аренах. Волейболисты местного "Зенита" и "Ленинградка" освобождены от участия в полуфинальном раунде и автоматически попадают в топ-4.

Вот составы групп второй стадии у мужчин, в "Финал четырех" выйдут только победители: "А" (Москва) - "Динамо" М, "Урал" (Уфа), "Югра-Самотлор" (Нижневартовск), АСК (Нижний Новгород); "Б" (Новосибирск) - "Локомотив" Нс, "Факел" (Новый Уренгой), "Енисей" (Красноярск), "Белогорье" (Белгород); "В" (Казань) - "Зенит-Казань", "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.), "Нефтяник" (Оренбург).