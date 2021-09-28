Месси забил первый гол за "ПСЖ"

Аргентинский нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси забил первый гол за новый клуб.

Во вторник в Париже "ПСЖ" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов принимает "Манчестер Сити". В стартовом составе у хозяев вышел на поле Лионель Месси.

В первом тайме парижане открыли счет после точного удара Идриссы Гейе. В остальное время первой половины встречи гости больше владели мячом, но счет на табло так и не изменился.

А на 74-й минуте свой первый мяч за парижан забил перешедший летом из "Барселоны" Лионель Месси. После скидки Килиана Мбаппе он пробил точно в дальний верхний угол ворот.