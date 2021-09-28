Начинается продажа билетов на матч сборной России по футболу со словаками

Сегодня начинается продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира-2022 по футболу между Россией и Словакией, который пройдет 8 октября в Казани. Начало встречи - в 21.45.

Игру на арене в Казани в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, смогут посетить 30 процентов от максимального числа зрителей - не более 13 500 человек. На стадион будут допущены лишь те, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании, сообщается на официальном сайте РФС.

Матч со словаками станет одним из ключевых для команды Валерия Карпина в борьбе за выход в финальную стадию первенства планеты. На данный момент россияне идут на втором месте в группе "H", имея в своем активе те же 13 очков, что и хорваты, но уступая "шашечкам" по дополнительным показателям. Далее расположились словаки (девять очков), словенцы (семь), Мальта и Кипр (по четыре балла).