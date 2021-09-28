В Волгодонске атлеты вручную сдвинули корпус атомного реактора

В Волгодонске команда из четырех атлетов установила мировой рекорд в транспортировке тяжестей. Спортсмены вручную смогли переместить корпус атомного реактора весом в 452 тонны. Акция прошла в честь Дня работника атомной промышленности.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в состав команды вошли пауэрлифтеры Егор Сорокалетов, Юрий Кузьмин, Евгений Осипов и Алексей Ислентьев.

"Спортсмены переместили корпус атомного реактора, погруженный на самоходную тележку, на расстояние 3 метра 55 сантиметров", - говорится в сообщении.

Работники корпорации также отметили, что корпус водо-водяного энергетического реактора не предназначен для установки на АЭС, так как является "учебным". На нем сотрудники завода оттачивают различные производственные операции.

Кстати

Среди предыдущих достижений участников проекта "Сильнейшая нация мира" - буксировка Михаилом Паллером, Алексеем Савченко и Михаилом Ивановым железнодорожного состава общим весом 1096 тонн на расстояние более девяти метров.