Россиянок считают фаворитками женского командного ЧМ по шахматам

Женская сборная России одержала две уверенные победы на старте командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском Сиджесе в очном формате.

В этом году соревнования проводятся по новому регламенту. Двенадцать команд разделили на две примерно равные по силе группы. На этом этапе участницы сыграют по пять туров по круговой системе. Россиянки попали в группу А вместе со сборными Азербайджана, Армении, Индии, Испании и Франции. В группе В выступают Германия, Грузия, Казахстан, Польша, Украина и сборная Южной и Центральной Америки. По четыре сильнейшие команды из группы выйдут в нокаут плей-офф. Каждый тур в нокауте состоит из двух матчей в рапид, а в случае ничьей победитель определяется в блице.

В Испанию - из-за ковидных ограничений - не смогли приехать шахматистки из США и действующие чемпионки из Китая. В Астане-2019 наши шахматистки, которые взяли титул лишь однажды в 2017 году, завоевали "серебро" и в отсутствие китаянок считаются фаворитками нынешнего турнира. Тем более с таким составом: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан - Сергей Рублевский.

В первый игровой день россиянки разгромили команду Испании с сухим счетом. Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская не оставили соперницам шансов. Чуть позже они также оказались сильнее француженок. Победы одержали Лагно, Шувалова и Кашлинская, а Александра Горячкина сыграла вничью с Мари Себаг.

За победу в матче команда получает два очка, за ничью - одно. Так что турнирная таблица группы А после двух туров выглядела следующим образом: 1. Россия - 4, 2-3. Индия, Армения - по 3, 4. Азербайджан - 2, 5. Франция - 0, 6. Испания - 0.

Во вторник уже после подписания номера "РГ" в печать россиянки встретились с Азербайджаном, а также с серьезными соперницами из Индии.