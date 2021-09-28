У российской гимнастки Лалы Крамаренко появился именной элемент

Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент 16-летней российской спортсменки Лалы Крамаренко - пируэт с согнутой ногой.

"Пируэту Лалы присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,6 - если гимнастка выполняет его из положения на полу, - говорится в Instagram сборной России по художественной гимнастике. - За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла. Например, если гимнастка выполнила "пируэт Крамаренко" на 360 градусов из положения на полу, его ценность в этом случае составит 0,80. Благодарим FIG за внимание к российской художественной гимнастике и нашей сборной команде".

Крамаренко - трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионка Европы 2021 года в командном зачете.