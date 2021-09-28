Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант

В возрасте 83 лет скончался чемпион мира по футболу, бывший игрок "Ливерпуля" Роджер Хант.
О смерти Ханта сообщает официальный сайт "Ливерпуля".
"Футбольный клуб "Ливерпуль" оплакивает кончину легендарного футболиста клуба Роджера Ханта, который ушел из жизни после продолжительной болезни. Он пришел в клуб в возрасте 20 лет и на протяжении 11 успешных лет играл на "Энфилде". Хант был удостоен ордена Британской империи, и поклонники клуба звали его "сэр Роджер", - говорится в заявлении "Ливерпуля".
Хант до сих пор остается лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии, дважды он выигрывал чемпионат страны, также в его активе победы в Кубке и Суперкубке Англии.
Со сборной Англии в 1966 году Хант завоевал золото чемпионата мира. Из той команды остались в живых лишь семь человек.
During an iconic career at Anfield between 1958 and 1969, Sir Roger Hunt scored a total of 285 goals for the Reds and stands second in the club's all-time top scorers list.— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2021
To this day, no player has scored more for Liverpool in the league than Hunt's tally of 244 goals.