Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант

В возрасте 83 лет скончался чемпион мира по футболу, бывший игрок "Ливерпуля" Роджер Хант.

О смерти Ханта сообщает официальный сайт "Ливерпуля".

"Футбольный клуб "Ливерпуль" оплакивает кончину легендарного футболиста клуба Роджера Ханта, который ушел из жизни после продолжительной болезни. Он пришел в клуб в возрасте 20 лет и на протяжении 11 успешных лет играл на "Энфилде". Хант был удостоен ордена Британской империи, и поклонники клуба звали его "сэр Роджер", - говорится в заявлении "Ливерпуля".

Хант до сих пор остается лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии, дважды он выигрывал чемпионат страны, также в его активе победы в Кубке и Суперкубке Англии.

Со сборной Англии в 1966 году Хант завоевал золото чемпионата мира. Из той команды остались в живых лишь семь человек.