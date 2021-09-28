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28.09.2021 11:15
Рубрика: Спорт

Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу

Текст: Максим Домчев

В среду в Санкт-Петербурге в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" примет "Мальме". В шведском клубе считают, что их ожидает непростой матч, соперники выделяют в составе чемпиона России нападающего Артема Дзюбу.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Артем Дзюба отказался играть за сборную России

В частности, центральный защитник "Мальме" Анел Ахметходжич считает Дзюбу неудобным соперником. "Худшее, что может быть - это приклеиться к его спине. Для успешной игры нужно стараться держаться от него на некотором отдалении. У вас вряд ли получится выиграть у него всю борьбу, но нужно постоянно беспокоить его и играть как можно жестче. Но надо действовать аккуратнее - большие игроки любят падать и зарабатывать пенальти", - сказал он.

Еще один защитник "Мальме" Мартин Ульссон считает Дзюбу техничным футболистом. "В матчах сборной встречался с ним, у нас было немало дуэлей. Он высокий, но, несмотря на это, техничный. У нас в обороне собраны хорошие игроки, будет тяжело, но мы сможем достойно сыграть против него", - отметил Ульссон.

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