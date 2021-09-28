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28.09.2021 12:48
Рубрика: Спорт

Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Рекомендованный экспертным советом ФХР на пост главного тренера сборной России по хоккею Алексей Жамнов до 12 октября предоставит федерации список специалистов, которые войдут в его штаб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Жамнов заявил, что состав его штаба будет назван лишь после того, как он предоставит федерации список тренеров.

Кандидат на пост главного тренера сборной России также рассказал, на какой срок будет подписан контракт с ним.

"На самом деле очень много работы. Соглашение пока на год, но все еще в стадии обсуждения, я еще буду встречаться с федерацией, будем обговаривать все эти нюансы", - приводит его слова ТАСС.

27 сентября на заседании экспертного совета ФХР было рекомендовано назначить Жамнова на пост главного тренера сборной России. В 2018 году он входил в штаб Олега Знарка, при котором команда выиграла золото Олимпиады.

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