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29.09.2021 08:35
Рубрика: Спорт

Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принял решение о завершении карьеры.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

О своем решении уйти из бокса спортсмен написал в Twitter. 42-летний Мэнни Пакьяо решил сконцентрироваться на выборах президента Филиппин, которые пройдут в 2022 году. Один из самых известных филиппинцев намерен выставить свою кандидатуру.

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/ Reuters
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"Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и увидите, что произойдет. До свидания, бокс", - написал Пакьяо.

За карьеру он провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы, 39 из которых - досрочно. Пакьяо - единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях.

В последнем поединке, который прошел в августе, он уступил кубинцу Йорденису Угасу.

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