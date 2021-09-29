Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принял решение о завершении карьеры.

О своем решении уйти из бокса спортсмен написал в Twitter. 42-летний Мэнни Пакьяо решил сконцентрироваться на выборах президента Филиппин, которые пройдут в 2022 году. Один из самых известных филиппинцев намерен выставить свою кандидатуру.

"Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и увидите, что произойдет. До свидания, бокс", - написал Пакьяо.

За карьеру он провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы, 39 из которых - досрочно. Пакьяо - единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях.

В последнем поединке, который прошел в августе, он уступил кубинцу Йорденису Угасу.