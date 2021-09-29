Дебютный гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Манчестер Сити"

Первый гол Лионеля Месси за "ПСЖ" помог команде переиграть "Манчестер Сити" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов - 2:0.

В группе А "ПСЖ" принимал "Манчестер Сити". Парижане сумели открыть счет на 8-й минуте встречи. Отличился Идрисса Гейе. После этого инициативой больше владели футболисты английского клуба, которые создали немало опасных моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы, но порой мяч каким-то чудом отказывался влетать в сетку.

Ну а дальше сработало правило - не забиваешь ты - забивают тебе. Быстрая контратака парижан завершилась дебютным голом Лионеля Месси. Аргентинец прорвался к штрафной, отдал пал на Килиана Мбаппе, который аккуратно откатил его партнеру под удар. Месси отправил мяч точно в дальний угол - 2:0.

В другом матче группы "Лейпциг" уступил "Брюгге" - 1:2. После двух туров у "ПСЖ" и "Брюгге" по 4 очка, у "Манчестер Сити" - 3, немецкий клуб пока очков не набрал.

В группе В "Порту" при судействе россиянина Сергея Карасева крупно проиграл "Ливерпулю" - 1:5, а "Милан" уступил "Атлетико" - 1:2.

В группе С дортмундская "Боруссия" обыграла "Спортинг" - 1:0, а "Аякс" одолел "Фенербахче" - 2:0.