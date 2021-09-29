Гимнастку Листунову номинировали на премию

Российская гимнастка, 16-летняя Виктория Листунова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в Токио, претендует на ежегодную премию имени Петра Нуровски. Приз вручается лучшим молодым представителям летних (и с 2016 года отдельно зимних) видов спорта по версии Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России, Листунова вошла в лонг-лист из 17 человек. Окончательный список номинантов определится по итогам голосования всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Обладатель приза будет объявлен в словацком Шаморине 25-26 ноября.

Из россиян эту награду ранее получали фигуристки Александра Трусова (2019 год) и Аделина Сотникова (2014), а также гимнастка Яна Кудрявцева (2015).

Сейчас Листунова залечивает травму локтя. Из-за этого Вика пропустит чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 октября.