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29.09.2021 02:52
Рубрика: Спорт

Гимнастку Листунову номинировали на премию

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8573)
Российская гимнастка, 16-летняя Виктория Листунова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в Токио, претендует на ежегодную премию имени Петра Нуровски. Приз вручается лучшим молодым представителям летних (и с 2016 года отдельно зимних) видов спорта по версии Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России, Листунова вошла в лонг-лист из 17 человек. Окончательный список номинантов определится по итогам голосования всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Обладатель приза будет объявлен в словацком Шаморине 25-26 ноября.

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Из россиян эту награду ранее получали фигуристки Александра Трусова (2019 год) и Аделина Сотникова (2014), а также гимнастка Яна Кудрявцева (2015).

Сейчас Листунова залечивает травму локтя. Из-за этого Вика пропустит чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 октября.

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