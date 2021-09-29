Как построить умный аэропорт и поднять зарплаты без новых затрат

Портрет академика Курчатова на стене аэропорта Челябинск, который носит имя ученого, подмигивает, стоит навести на него камеру телефона. И это не единственный сюрприз. В дополненной реальности летящий нейрон указывает путь к нужной стойке регистрации, кафе или выходу на посадку. А еще - зарядное устройство для гаджетов, кинотеатр с мягкими пуфами, здесь много мелочей, из которых складывается комфорт. Фото: Татьяна Андреева