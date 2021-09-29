Как построить умный аэропорт и поднять зарплаты без новых затрат

В Крыму создадут детские технопарки на базе еще двух школ
"В условиях глобального потепления, когда начинают таять ледники в Арктике и Антарктиде, Жемчужная деревня и Марс-сити становятся актуальными. Там люди будут жить, работать и общаться", - рассказывает Константин. Он очень рад открытию детского технопарка "Кванториум", который будет работать на базе его гимназии. Здесь школьники станут изучать основы механики, электроники, робототехники. Узнают о 3D-моделировании и беспилотной авиации.
Для углубленного изучения информатики закуплены лазерный резак-гравер, 3D-принтеры, оборудование для работы с пайкой и модульный станок.
А в медиа-студии - все, как в настоящей фотостудии. Есть даже квадрокоптер. Также ребят научат делать видеоролики.
Есть в симферопольском "Кванториуме" и цифровая экологическая лаборатория. Дети смогут проводить исследования, измерять уровень кислорода и влажность почвы.
В очных и онлайн-занятиях до конца года примут участие более тысячи детей, а с 2022-го - до двух тысяч. "Школьный "Кванториум" станет центром притяжения не только для учеников гимназии. Наладим сотрудничество с другими школами", - рассказала замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.
В ближайшие два года в Крыму детские технопарки создадут на базе еще двух школ. А первый "Кванториум" открылся в Евпатории в 2018 году.
Справка "РГ"
Детские технопарки "Кванториум" начали открывать с 2016 года в рамках нацпроекта "Образование".
Площадки бесплатного дополнительного образования оснащены высокотехнологичным оборудованием. Обучение идет по шести основным направлениям: "Проморобоквантум", "Аэроквантум", "Космоквантум", "Автоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн".
В Орле завели дело о растрате средств при реконструкции Красного моста
Красный мост очень важен для города. Это одна из его ключевых магистралей, которая соединяет два района Орла. И единственный мост, где ходят трамваи. К тому же он имеет статус объекта культурного наследия. Специалисты Института археологии РАН обследовали территорию моста. И собрали большую коллекцию находок, среди которых монеты-чешуйки XVI - начала XVIII веков.
Мост ждал реконструкцию несколько десятилетий. Но началась она не без неприятностей. Выяснилось, что победившая на конкурсе фирма предоставила заведомо подложные документы, которые при заключении контракта играли очень важную роль. Из-за статуса объекта культурного наследия реконструкцией и ремонтом Красного моста может заниматься только подрядчик, имеющий подобный опыт и нужную квалификацию. Однако свидетельствующие об этом бумаги, как выяснилось уже после конкурса, были ненастоящими. Это стало поводом для уголовного дела.
Теперь же, когда прокуратура Орловской области провела тщательную проверку масштабных строительных работ, выяснилось, что выданный подрядчику аванс в 179 миллионов рублей растрачен. На эти средства была куплена ненужная для реконструкции Красного моста строительная техника, а также автомобили класса люкс. Решение о покупке принималось директором предприятия и его коллегами. Помимо этого, значительная часть суммы оказалась переведена на счета фирм "с признаками мнимости". В прокуратуре области отметили: компании зарегистрированы на подставных лиц.
Строительные работы на Красном мосту временно приостановлены. Расследование уголовных дел с ним связанных продолжается.
Как без новых затрат поднять зарплату
Этим же путем "поехал" Златоустовский машиностроительный завод. И не только он. А еще более 2,5 тысячи предприятий в 70 регионах страны.
Златоустовский завод (входит в госкорпорацию по космической деятельности "Роскосмос") - самое крупное в Челябинской области машиностроительное предприятие по объемам гособоронзаказа. И одновременно один из лидеров диверсификации. Не случайно повышать производительность труда здесь начали с участка сборки "Мечты", электроплиты, хорошо знакомой российским хозяйкам. Ее выпускают полвека. Казалось бы, все отточено до мелочей. Но многое не замечается именно в силу привычки.
Эксперты Федерального центра компетенций помогли взглянуть на легенду по-новому. И если раньше рабочий за смену проходили до трех километров, то сейчас установка жарочного шкафа идет в 15 метрах от конвейера. Нет и у других нужды в хождениях по цеху. На это нацелен и "супермаркет" комплектующих и инструментов. Необходимые наборы лежат на стеллажах под рукой.
В итоге выработка на одного сотрудника поднялась на 34 процента. Если раньше на создание готового изделия на конвейере уходило 211 часов, то сейчас всего 19. Что отражается на зарплате: у некоторых бригад она увеличилась почти на треть.
На "Кардане" выработка увеличилась на 20 процентов, и тоже начала расти и зарплата. Здесь выпускают карданные валы - важнейшие узлы трансмиссии автомобиля.
Рабочая группа из неравнодушных сотрудников прошла целевое обучение. На продолжительных тренингах разобрали не только теорию бережливого производства, но и конкретные примеры из практики предприятия. Затем к подкованным специалистам присоединились эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Вместе разработали план улучшений, который помог в итоге изменить работу предприятия.
К примеру, на производственных участках стояли бункеры с межоперационными заделами. Постепенно, за год, удалось сократить эти запасы в 20 раз. Уменьшились расходы на тару. В цеху освободились площади, благодаря чему удалось расширить номенклатуру. Раньше выпуск новых деталей тормозило отсутствие места для склада.
Но самое главное - выиграли люди. Некоторые сотрудники раньше занимались консервацией и расконсервации деталей. Это низкоквалифицированный труд, который и оплачивался соответственно. Кардинальное сокращение запасов освободило некоторых сотрудников от такой работы. Теперь они перешли на высококвалифицированный труд, встав к станкам с ЧПУ.
В Кузбассе создали сайт по поиску лекарств
До начала пандемии аудитория сайта насчитывала 6,5 миллиона человек. Ежедневно ресурсом пользовались от 18 до 20 тысяч уникальных посетителей. А в пиковые периоды особого режима этот показатель взлетел до 40 тысяч. "Сайт помогает экономить деньги: цены очень разные. Раньше я обзванивала аптеки, а теперь вижу все в интернете. Это очень удобно", - поделилась кемеровчанка Елена Витальевна.
Сначала сайт развивался без привлечения инвестиций. Но когда встал вопрос о расширении географии, создатели сервиса задумались о его раскрутке. И обратились в Центр "Мой бизнес" за услугой по продвижению аккаунтов и сообществ в соцсетях. Специалисты центра помогли провести базовый анализ целевой аудитории, актуализировать информацию о проекте.
Обновили дизайн аккаунтов, разработали рекламные баннеры, а менеджеров обучили правильно формулировать предложения партнерам. Для присутствия в регионах одной рекламы мало, надо привлекать аптеки к сотрудничеству. Сегодня в 80 регионах к сайту подключены 15 тысяч аптек.
А донской предприниматель, врач-офтальмолог Олег Кочмала из Таганрога благодаря одной из форм господдержки малого бизнеса смог получить финансирование на открытие новой клиники. В ноябре 2013 года глазная клиника "Ирис" приняла первого пациента. А теперь здесь ежегодно получают помощь более 20 тысяч человек. А в 2021 году в Ростове-на-Дону была построена шестиэтажная глазная клиника, возглавляемая доктором Кочмала. Он взял кредит 100 миллионов рублей на десять лет по программе льготного кредитования Минэкономразвития России (ставка 7% годовых). Общий размер согарантии составил 70% от суммы кредита.
Теперь в "Ирисе" есть хирургическое отделение, комфортабельные палаты, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. Установлено более 400 единиц новейшего оборудования мировых производителей. Помимо платных приемов клиника проводит и благотворительные. Например, благодаря акции "Дни зрения" бесплатно проверить его мог любой желающий.
А в Омске весной открылся детский оптик-центр "Глаzzки" с кабинетом для малышей с 6 месяцев. Здесь маленьким пациентам помогут подобрать очки и линзы, проверить зрение, поставить диагноз, разработать методику лечения.
"В городе был крайне небольшой выбор детской оптики, - рассказал "РГ" оптик-консультант центра Сергей Любутин. - Услуга оказалась очень востребованной. И теперь благодаря грантовой поддержке готовимся к открытию лечебно-диагностического кабинета. На 400 тысяч рублей мы приобрели все необходимое". Не исключено, что филиалы детской оптики откроют и в других районах города.
Медики-предприниматели получают гранты в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
В Курске в 2022 году откроется новый легкоатлетический манеж
"Центр фехтования" в Курске продолжает воспитывать сильнейших рапиристов, в том числе с особенностями здоровья. А нацпроект "Демография" позволяет оснащать школу новым оборудованием и транспортом. Также в городе, к радости легкоатлетов, строится современный манеж. Он откроется в 2022 году для профессионалов и начинающих.
Потребность в новых спорткомплексах остро ощущалась в районных центрах области. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в регионе открыли несколько физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Один из них - в селе Большое Солдатское для любителей спортивных игр.
А в городе Обоянь комплекс открытого типа всегда полон не только любителями футбола, но и бега, фитнеса, воркаута. Люди не уходят даже с наступлением сумерек. Площадка освещается. ФОК открытого типа строят и в Советском районе.
В Красноярском крае тоже в рамках нацпроекта открыли два современных спортивных комплекса. В селе Сухобузимское и в поселке Курагино. "Расписание на занятия уже "забито под завязку", - рассказал "РГ" глава Сухобузимского района Александр Алпацкий.
Удивляться тому, что дети дружно пошли на тренировки, вовсе не стоит. О таком спорткомплексе раньше они могли только мечтать. Здесь оборудованы зал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и регби. Есть помещения для тренировок по гимнастике и борьбе, тренажерный зал. На строительство комплекса за полтора года из краевого бюджета направили 246 миллионов.
В администрации района считают, что спорткомплекс позволит в разы увеличить число воспитанников секций по волейболу, футболу, карате, вольной борьбе. И впервые открыть в селе отделение по художественной гимнастике.
С воодушевлением восприняли возведение спорткомплекса на юге региона - в Курагино. Рядом с новым спортзалом в поселке уже оборудованы стадион с футбольным полем и волейбольными площадками, роллерная трасса, хоккейная коробка и площадка ГТО.
"Красноярский край является одним из опорных спортивных регионов нашей страны. Толчок этому, конечно, дала Всемирная универсиада 2019 года, - подчеркнул губернатор края Александр Усс. - До конца года у нас будет введено в действие 60 спортивных сооружений разного уровня. А реализация проекта "Спорт - норма жизни" идет с опережением".
Челябинский аэропорт теперь может перевозить по 2,5 млн пассажиров в год
В Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского завершили реконструкцию магистральной рулежной дорожки. Проект стартовал три года назад, его поддержал федеральный бюджет. Выгодное расположение воздушной гавани гарантирует - все вложения окупятся. "Каждые три минуты будут совершаться взлеты и посадки. Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы", - пояснил гендиректор компании Андрей Метцлер.
В начале лета "Аэрофлот" уже запустил международный авиахаб в Красноярске - второй после Шереметьева. Пока направления полетов - Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск. Но в перспективе - и международные полеты. Ведь регион расположен на перекрестке Европы и Азии. "Это Китай, скорее всего, с 2022 года. А также страны СНГ", - рассказал гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Академик Курчатов, чье имя носит Международный аэропорт Челябинск, ратовал за мирное использование атома. Сегодня достижения атомной физики применяются в каждом аппарате для досмотра.
Терминал внутренних линий был построен с нуля. Он увеличил площадь аэропорта в 2,5 раза. Портрет академика на стене подмигивает, стоит навести на него камеру телефона. И это не единственный сюрприз: арт-объекты с интерактивными элементами, информационные панели и мобильное приложение "Аэропорт Курчатов" помогают пассажирам в ожидании полета узнать больше о мирном атоме и его основоположнике.
В дополненной реальности летящий нейрон указывает путь к стойке регистрации, кафе или выходу на посадку. Интеллектуальный, умный, современный - таким стремится быть аэропорт Курчатова. А еще удобным: зарядное устройство для гаджетов "Зарядись от атома", кинотеатр с пуфами - здесь много мелочей, из которых складывается комфорт.
Пассажиры среди нововведений отмечают телетрапы, эскалаторы, но особенно - большое помещение для матери и ребенка, где нашлось место и для кухни, и для детской спальни.
А в этом году завершена реконструкция международного терминала. Его пропускная способность выросла почти в два раза, как и количество кабин паспортного контроля. "Город становится мощным транспортным и логистическим центром высокого мирового уровня. И это важное конкурентное преимущество, огромный потенциал", - считает областной министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.
Здание терминала строилось на внебюджетные средства. А масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры проходила в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая сумма инвестиций оценивается в 11 миллиардов рублей.
Благодаря проведенным работам челябинский аэропорт стал единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. "Теперь он может принимать самолеты при сложных погодных условиях. Благодаря спецоборудованию самолеты смогут садиться "вслепую" - по приборам. Из 242 российских гражданских аэродромов и вертодромов, занесенных в госреестр, всего шесть получили третью (всепогодную. - Прим. ред.) категорию", - сообщил технический директор аэропорта Денис Шипигусев.
До пандемии пассажиропоток челябинского аэропорта стабильно рос. Потом упал на 32 процента. "Однако нужно смотреть на годы вперед. Современный международный аэропорт - важнейшее достижение. Регион теперь способен выстраивать свои международные программы", - считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Географическое положение аэропорта обеспечивает максимально удобное построение транзитных потоков по направлениям Сибирь - Средняя Азия, Дальний Восток - южные, западные регионы и дальнее зарубежье. Предпосылок для восстановления объемов много.
Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:
- Завершение строительства - важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Ввод в эксплуатацию нового объекта аэродромной инфраструктуры - аэропорта Красноярск - направлен на повышение уровня безопасности. Качественно новый облик аэродрома внесет значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни.