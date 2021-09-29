В Курске в 2022 году откроется новый легкоатлетический манеж

В Курской области поддерживают виды спорта, которые в соседних регионах практически не развиты. Визитной карточкой курян стало фехтование. Так вдохновили земляков победы знаменитой рапиристки, олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой.

Новые спортивные комплексы открывают в Красноярском крае не только в городах, но и небольших поселках. От желающих заниматься нет отбоя. Фото: Министерство спорта Красноярского края

"Центр фехтования" в Курске продолжает воспитывать сильнейших рапиристов, в том числе с особенностями здоровья. А нацпроект "Демография" позволяет оснащать школу новым оборудованием и транспортом. Также в городе, к радости легкоатлетов, строится современный манеж. Он откроется в 2022 году для профессионалов и начинающих.

Потребность в новых спорткомплексах остро ощущалась в районных центрах области. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в регионе открыли несколько физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Один из них - в селе Большое Солдатское для любителей спортивных игр.

А в городе Обоянь комплекс открытого типа всегда полон не только любителями футбола, но и бега, фитнеса, воркаута. Люди не уходят даже с наступлением сумерек. Площадка освещается. ФОК открытого типа строят и в Советском районе.

В Красноярском крае тоже в рамках нацпроекта открыли два современных спортивных комплекса. В селе Сухобузимское и в поселке Курагино. "Расписание на занятия уже "забито под завязку", - рассказал "РГ" глава Сухобузимского района Александр Алпацкий.

Удивляться тому, что дети дружно пошли на тренировки, вовсе не стоит. О таком спорткомплексе раньше они могли только мечтать. Здесь оборудованы зал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и регби. Есть помещения для тренировок по гимнастике и борьбе, тренажерный зал. На строительство комплекса за полтора года из краевого бюджета направили 246 миллионов.

Цифра: 150 спортивных комплексов построят в этом году на средства нацпроекта "Демография". В 2020 году в стране ввели в эксплуатацию 135 спортивных комплексов

В администрации района считают, что спорткомплекс позволит в разы увеличить число воспитанников секций по волейболу, футболу, карате, вольной борьбе. И впервые открыть в селе отделение по художественной гимнастике.

С воодушевлением восприняли возведение спорткомплекса на юге региона - в Курагино. Рядом с новым спортзалом в поселке уже оборудованы стадион с футбольным полем и волейбольными площадками, роллерная трасса, хоккейная коробка и площадка ГТО.

"Красноярский край является одним из опорных спортивных регионов нашей страны. Толчок этому, конечно, дала Всемирная универсиада 2019 года, - подчеркнул губернатор края Александр Усс. - До конца года у нас будет введено в действие 60 спортивных сооружений разного уровня. А реализация проекта "Спорт - норма жизни" идет с опережением".