"Зенит" сыграет с одной из самых скромных команд ЛЧ - шведским "Мальме"

В среду, 29 сентября, питерский "Зенит" проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В соперниках у футболистов Сергея Семака будет шведский "Мальме".

Когда по итогам жеребьевки питерцам выпали скандинавы, стало ясно: "сине-бело-голубые" могут как минимум зацепиться за третье место и выход в еврокубковую весну. Глупо отрицать, что "Ювентус" и "Челси" выше классом и что именно эти две команды являются главными претендентами на участие в плей-офф.

И все же если "Зенит" рассчитывает впервые с 2016 года пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, то ему необходимо побеждать "Мальме". Даже ничью в этой встрече можно будет считать неудачей. При этом не стоит недооценивать шведов: у них достаточно крепкий коллектив, в чем смогли убедиться шотландский "Рейджерс" и "Лудогорец" (Болгария), которых "викинги" прошли в квалификации.

Главная звезда "Мальме" - наставник команды Йон-Даль Томассон. Экс-форвард "Милана" и сборной Дании возглавил "небесно-голубых" в прошлом году и с ходу завоевал чемпионский титул. В составе команды нет сколь-нибудь известных игроков, ставка делается на своих воспитанников. В клубе умеют выращивать молодежь, а затем выгодно ее продавать. Самый яркий пример - переход Златана Ибрагимовича в "Аякс" в 2001 году за 7,8 миллиона евро.

Какие цели преследует "Мальме" в Лиге чемпионов, понять несложно: команда хочет проявить себя и по возможности побороться за продолжение борьбы в еврокубках - если не в Лиге чемпионов, так в Лиге Европы.

- Еще до отбора Лиги чемпионов мы поставили перед собой задачу. Если точнее, у нас была мечта, которая стала реальностью. Было понятно, что в группе нам попадутся гранды. Так и случилось, но у "Мальме" тоже есть свои амбиции. Скажу так: мы продолжаем верить в сказку. Посмотрим, как все сложится, - отметил Даль-Томассон.

В отличие от игроков "Мальме" у футболистов "Зенита" есть богатый опыт выступления в Лиге чемпионов. Да и в целом состав у питерцев посильнее. Достаточно отметить, что суммарная трансферная стоимость всех игроков российского клуба составляет 174 миллиона евро, что почти в шесть раз больше, чем у сегодняшнего соперника "сине-бело-голубых". Но, как уже было сказано ранее, расслабляться ни в коем случае не стоит. В предыдущих двух розыгрышах главного еврокубка зенитовцы дважды занимали последнее место в группе, хотя грандов среди их оппонентов не было.

Суммарная трансферная стоимость всех игроков "Мальме" равна 30 миллионам евро, а питерского клуба - 174 миллионам

- В Лиге чемпионов нет слабых команд. Со всеми нужно бороться и быть внимательными до последних секунд. Относительно целей на турнир могу сказать, что у нас не было разговора с руководством клуба по этой теме, - отметил рулевой "Зенита" Сергей Семак.

Во втором матче группы "Н" в Италии "Ювентус" примет "Челси". Обе команды подтвердили свой класс в стартовом туре: "Старая синьора" разгромила в гостях "Мальме" (3:0), а лондонцы хоть и не без труда, но одолели зенитовцев (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку. Вполне возможно, что итальянцы недосчитаются сегодня сразу двух ведущих исполнителей - Пауло Дибалы и Альваро Мораты, которые выбыли из-за травм.

Любопытный матч пройдет в Англии, где встретятся финалисты предыдущего розыгрыша Лиги Европы - "Манчестер Юнайтед" и обладатель трофея "Вильярреал". "Красные дьяволы" подходят к этому противостоянию в скверном настроении: на выходных команда Уле Гуннара Сульшера сенсационно уступила дома "Астон Вилле" (0:1) и опустилась со второго места в Премьер-лиге на четвертое.

В свою очередь испанская команда неожиданно отобрала очки в гостях у мадридского "Реала" (0:0) и продлила беспроигрышную серию в Примере до шести встреч.

Но стоит также отметить, что "Вильярреал" пока одержал лишь одну победу в нынешнем сезоне.

Тем временем

Тренерский штаб сборной России огласил окончательную заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Состав выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер", Германия), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники - Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция); полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Денис Макаров ("Динамо"); нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Антон Заболотный (ЦСКА).

Где будем смотреть

29 сентября, среда, "Матч ТВ"

19.45 "Зенит" (Россия) - "Мальме" (Швеция). Прямая трансляция.

21.45 "Ювентус" (Италия) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.

Статистика

Самарские "Крылья Советов" заняли первое место по среднему возрасту игроков среди клубов Тинькофф РПЛ. Рейтинг был опубликован на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Также в тройку вошли московские "Спартак" и "Динамо". Ну а самой возрастной командой стал "Сочи".

Вот как выглядит рейтинг команд российской Премьер-лиги:

"Крылья Советов" - 24,84 года.

"Спартак" - 25,34.

"Динамо" - 25,83.

ЦСКА - 25,90.

"Рубин" - 26,22.

"Ростов" - 26,23.

"Локомотив" - 26,60.

"Химки" - 26,62.

"Краснодар" - 27,17.

"Ахмат" - 27,26.

"Урал" - 27,49.

"Нижний Новгород" - 27,70.

"Арсенал" Тула - 27,96.

"Уфа" - 28,11.

"Зенит" - 28,51.

"Сочи" - 29,12 года.

Также стоит сказать, что согласно данным CIES клуб "Байер" из Леверкузена предоставил больше всего игрового времени игрокам в возрасте до 21 года среди клубов пяти ведущих европейских лиг. На втором месте значится испанская "Барселона" - 22,7%. Замыкает первую тройку французская "Ницца" - 18,7%. В РПЛ первое место по этому показателю занимает "Динамо" - 15,8%.

Подготовил Михаил Щербань