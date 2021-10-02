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02.10.2021 18:29
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном"

Текст: Максим Домчев

В матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Эвертон". Встреча завершилась вничью - 1:1.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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Матч проходил на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд". Счет был открыт на 43-й минуте. Комбинацию, в которой активное участие принял Бруну Фернандеш, завершил точным ударом Антони Марсьяль.

Во втором тайме полузащитник "Эвертона" Таунсенд сравнял счет. А незадолго до финального свистки "ириски" даже вышли вперед, но их гол был отменен из-за положения вне игры.

В составе "МЮ" с первых минут не было португальского нападающего Криштиану Роналду. Он появился на поле на 57-й минуте вместо Эдинсона Кавани.

После 7 туров у "МЮ" и "Эвертона" по 14 очков.

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