Пейдж победил Лиму в главном поединке турнира Bellator 267

Британец Майкл Пейдж раздельным решением судей победил бразильца Дагласа Лиму на турнире Bellator 267, который прошел в Лондоне.

Бывший чемпион организации в полусреднем весе Пейдж уже встречался с Лимой в мае 2019 года и тогда потерпел поражение. На этот раз он намеревался взять реванш и продолжить поход за титулом, который сейчас принадлежит украинцу Ярославу Амосову.

Первый раунд полностью остался за британцем. Лима дважды оказался в нокдауне, но сумел выстоять. Пейдж также явно превосходил своего оппонента в борьбе. Второй раунд для бразильца также нельзя назвать удачным. Пейдж еще раз потряс оппонента сильным ударом, но Лима опять сумел выстоять.

Заключительный раунд прошел под диктовку Пейджа, но в одном из эпизодов он пропустил хук слева и оказался на канвасе. К счастью для него, бразилец не сумел выйти на добивание.

По итогам боя раздельным решением судей победил Пейдж, который продолжает рассчитывать на скорый поединок за титул.