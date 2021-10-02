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02.10.2021 10:29
Рубрика: Спорт

Пейдж победил Лиму в главном поединке турнира Bellator 267

Текст: Максим Домчев
Британец Майкл Пейдж раздельным решением судей победил бразильца Дагласа Лиму на турнире Bellator 267, который прошел в Лондоне.

Бывший чемпион организации в полусреднем весе Пейдж уже встречался с Лимой в мае 2019 года и тогда потерпел поражение. На этот раз он намеревался взять реванш и продолжить поход за титулом, который сейчас принадлежит украинцу Ярославу Амосову.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Первый раунд полностью остался за британцем. Лима дважды оказался в нокдауне, но сумел выстоять. Пейдж также явно превосходил своего оппонента в борьбе. Второй раунд для бразильца также нельзя назвать удачным. Пейдж еще раз потряс оппонента сильным ударом, но Лима опять сумел выстоять.

Заключительный раунд прошел под диктовку Пейджа, но в одном из эпизодов он пропустил хук слева и оказался на канвасе. К счастью для него, бразилец не сумел выйти на добивание.

По итогам боя раздельным решением судей победил Пейдж, который продолжает рассчитывать на скорый поединок за титул.

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