На Камчатке пройдет финал чемпионата России по серфингу

Чемпионат России по серфингу в олимпийской дисциплине "короткая доска" проходит в Камчатском крае, сообщило региональное правительство.

Соревнования стартовали 1 октября на Халактырском пляже вблизи Петропавловска-Камчатского. На 2 октября запланирован финал.

- Это самое долгожданное спортивное событие в мире российского серфинга и самые крупные соревнования в 2021 году, - рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства минспорта Камчатского края Людмила Попова. - В чемпионате принимают участие 27 мужчин и 9 женщин из 11 регионов. Кроме звания чемпиона России, победитель получит место в сборной страны и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня - первенствах мира и Европы.

Как сообщается, для ряда спортсменов, определенную сложность представляла необходимость состязаться в дополнительной экипировке - толстом гидрокостюме, ботинках и перчатках.

- Мне кажется, что чемпионат России по серфингу в другом месте не имел бы смысла. Холодная вода и ледяной океан с вулканическим песком олицетворяют российский серфинг и всю культуру, которая за этим стоит, - поделился участник соревнований из Москвы Арсений Матвеев.

Чемпионат проводится при поддержке министерства спорта РФ и министерства спорта Камчатского края.

Напомним, серфинг включен в список олимпийских видов спорта с 2016 года. Его дебют на летней Олимпиаде состоялся на Играх в Токио в этом году.