Новости

В Грузии задержали хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили 11:54
В России резко вырос спрос на обогреватели 11:44
СК возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного 11:40
Правительство присудило премии проектам в области туризма 11:24
Диптих Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион 11:15
В Подмосковье загорелся склад с топливом 10:51
Россия увеличила производство бензина и добычу нефти 10:50
В России упростили правила предоставления средств для реабилитации 10:25
Продолжительность рабочего дня пропишут в Трудовом кодексе 10:17
В "Наполи" отреагировали на тяжелую травму Понсе 10:05
На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля 09:47
Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России 09:24
В Нижнем Новгороде завели дело по факту взрыва газа в жилом доме 08:56
НАСА: Третий экипаж Crew Dragon отправится на МКС 30 октября 08:44
Стинг празднует 70-летие выпуском нового сингла и открытием web-канала 08:22
Финансист объяснил, почему сейчас лучше хранить свои вклады в рублях 08:09
В Росстате назвали размер средней заработной платы по стране 07:48
В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком 07:30
Пушков назвал возвращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию" 06:40
Российская бронетехника получит самоизменяющийся камуфляж-хамелеон 06:33
На Камчатке пропал альпинист 06:11
На Камчатке пройдет финал чемпионата России по серфингу 05:35
Власти Аргентины начнут вакцинировать от COVID-19 детей с трех лет 04:33
В США число смертей от коронавируса превысило 700 тысяч 04:10
Прокуратура проверит столкновение самолета с заправщиком в аэропорту Астрахани 03:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
02.10.2021 05:35
Рубрика: Спорт

На Камчатке пройдет финал чемпионата России по серфингу

Текст: Татьяна Дмитракова

Чемпионат России по серфингу в олимпийской дисциплине "короткая доска" проходит в Камчатском крае, сообщило региональное правительство.

Соревнования стартовали 1 октября на Халактырском пляже вблизи Петропавловска-Камчатского. На 2 октября запланирован финал.

- Это самое долгожданное спортивное событие в мире российского серфинга и самые крупные соревнования в 2021 году, - рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства минспорта Камчатского края Людмила Попова. - В чемпионате принимают участие 27 мужчин и 9 женщин из 11 регионов. Кроме звания чемпиона России, победитель получит место в сборной страны и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня - первенствах мира и Европы.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На курильском острове Кунашир открылась школа серфинга

Как сообщается, для ряда спортсменов, определенную сложность представляла необходимость состязаться в дополнительной экипировке - толстом гидрокостюме, ботинках и перчатках.

- Мне кажется, что чемпионат России по серфингу в другом месте не имел бы смысла. Холодная вода и ледяной океан с вулканическим песком олицетворяют российский серфинг и всю культуру, которая за этим стоит, - поделился участник соревнований из Москвы Арсений Матвеев.

Чемпионат проводится при поддержке министерства спорта РФ и министерства спорта Камчатского края.

Напомним, серфинг включен в список олимпийских видов спорта с 2016 года. Его дебют на летней Олимпиаде состоялся на Играх в Токио в этом году.

В регионах Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край