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02.10.2021 16:27
Рубрика: Спорт

"Рубин" потерпел третье подряд поражение в РПЛ

Текст: Максим Домчев

Казанский "Рубин" потерпел третье подряд поражение в РПЛ, уступив на своем поле "Нижнему Новгороду" - 0:1.

Фото: EPA
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В первом тайме казанцы потеряли защитника Илью Самошникова, получившего травму. На 23-й минуте ему наступили на голеностоп и футболист не смог продолжить матч.

В начале второго тайма казанцы получили право на пенальти. Его вызвался исполнить Хвича Кварацхелия, но открыть счет он не смог.

Единственный мяч в матче был забит на 61-й минуте после удара Николая Калинского.

Для "Рубина" это поражение стало третьим подряд. В турнирной таблице обе команды набрали по 14 очков, расположившись на 7 и 8 местах.

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