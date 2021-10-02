В "Наполи" отреагировали на тяжелую травму Понсе

Итальянский футбольный клуб "Наполи" пожелал нападающему московского "Спартака" Эсекелю Понсе скорейшего выздоровления.
Аргентинец получил повреждение мениска в конце первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги Европы "Наполи" - "Спартак", который завершился сенсационной победой российского клуба со счетом 3:2.
Позже выяснилось, что аргентинцу потребуется операция, после которой станет известно, на какой срок он выбыл из строя.
В "Наполи" отреагировали на сообщение "Спартака" в Twitter, в котором сообщалось о травме.
Неаполитанцы с ответ на это опубликовали пост, в котором пожелали футболисту скорейшего выздоровления.
⚠️ Ezequiel Ponce will undergo knee surgery after picking up an injury in his meniscus yesterday.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 1, 2021
The estimated timeline for his return will be established after his operation on Monday.
Get well soon, Eze 💪 pic.twitter.com/6nBzlUM2sq