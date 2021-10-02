В "Наполи" отреагировали на тяжелую травму Понсе

Итальянский футбольный клуб "Наполи" пожелал нападающему московского "Спартака" Эсекелю Понсе скорейшего выздоровления.

Аргентинец получил повреждение мениска в конце первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги Европы "Наполи" - "Спартак", который завершился сенсационной победой российского клуба со счетом 3:2.

Позже выяснилось, что аргентинцу потребуется операция, после которой станет известно, на какой срок он выбыл из строя.

В "Наполи" отреагировали на сообщение "Спартака" в Twitter, в котором сообщалось о травме.

Неаполитанцы с ответ на это опубликовали пост, в котором пожелали футболисту скорейшего выздоровления.