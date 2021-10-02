Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира

В субботу в испанском Сиджесе в финале женского командного чемпионата мира встречались сборные России и Индии. По регламенту соперницам предстояло играть до двух побед.

В первом матче россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская переиграли соперниц со счетом 2,5 на 1,5 очка. Во второй встрече сборная России сумела победить со счетом 3-1.

Для сборной России эта победа стала второй, первая была одержана в 2017-м году в Ханты-Мансийске.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу команды.

"Поздравляю наших выдающихся шахматисток и тренерский штаб с уверенной победой на чемпионате мира, а всех болельщиков и любителей шахмат России - с этим великолепным достижением! Российские спортсменки, недавно выигравшие "золото" на онлайн-олимпиаде ФИДЕ в составе сборной страны, в очередной раз подтвердили свой высочайший класс и профессиональный уровень отечественной шахматной школы, столь убедительно завоевав золотые медали. Браво!" - приводит комментарий главы ФШР сайт организации.