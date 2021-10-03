"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА

Завершившийся нулевой ничьей матч между ЦСКА и "Краснодаром" спровоцировал бурные споры среди болельщиков и футбольных экспертов. Должен ли был быть назначен пенальти в ворота армейцев в добавленное арбитром время, когда мяч попал в руку защитника Дивеева?

Большинство экспертов, среди которых тренеры, бывшие судьи и комментаторы, сошлось во мнении, что арбитр матча должен был указать на точку. Тем не менее, ни судивший матч в поле Владимир Москалёв, ни работавший на VAR Василий Казарцев не увидели причин для назначения одиннадцатиметрового, и матч так и закончился нулевой ничьей.

В руководстве "Краснодара" не стали комментировать работу судей, хотя в судейском комитете Российского футбольного союза заявили, что ждут обращения команды по этому поводу.

"Был ли пенальти на последних минутах? Спросите у Казарцева", - так отреагировал после матча гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг.