Новости

Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине 09:46
Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году 09:30
Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США 09:19
Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона 08:40
Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны 08:15
Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса 07:53
В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19 07:41
Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро 07:31
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией 07:20
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов 05:52
В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов 04:50
В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель 04:13
Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно 03:36
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 02:47
Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров 02:22
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек 01:50
"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА 01:10
"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса 00:32
Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
03.10.2021 01:10
Рубрика: Спорт

"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА

Завершившийся нулевой ничьей матч между ЦСКА и "Краснодаром" спровоцировал бурные споры среди болельщиков и футбольных экспертов. Должен ли был быть назначен пенальти в ворота армейцев в добавленное арбитром время, когда мяч попал в руку защитника Дивеева?

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо"

Большинство экспертов, среди которых тренеры, бывшие судьи и комментаторы, сошлось во мнении, что арбитр матча должен был указать на точку. Тем не менее, ни судивший матч в поле Владимир Москалёв, ни работавший на VAR Василий Казарцев не увидели причин для назначения одиннадцатиметрового, и матч так и закончился нулевой ничьей.

В руководстве "Краснодара" не стали комментировать работу судей, хотя в судейском комитете Российского футбольного союза заявили, что ждут обращения команды по этому поводу.

"Был ли пенальти на последних минутах? Спросите у Казарцева", - так отреагировал после матча гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Чемпионат России по футболу 2021/2022