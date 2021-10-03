"Авангард" уступил "Трактору" в Челябинске

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Действующий чемпион - омский "Авангард" - приехал в Челябинск в гости к "Трактору" и уступил - 3:4.

В первом периоде Алексей Бывальцев и финн Теему Пулккинен дважды реализовали численное преимущество и создали солидный голевой задел для "Трактора".

Однако в начале второй 20-минутки канадец Корбан Найт и Алексей Береглазов быстро восстановили равновесие. Североамериканец, кстати, набирает очки шестой матч кряду.

Впрочем, на второй перерыв "Трактор" снова ушел с преимуществом в две шайбы: его обеспечили голы Вячеслава Основина и Кирилла Капустина.

Наиль Якупов на старте третьего периода забил третий гол "Авангарда" и достиг отметки в 100 очков в КХЛ. Сергей Толчинский, отметившийся передачей, набирает очки восемь игр кряду.

Вот как на послематчевой пресс-конференции итоги поединка прокомментировал наставник челябинцев Анвар Гатиятулин:

- Важный матч, и необходимо было победить после двух поражений на выезде. Здорово, что смогли. Если по игре, то хорошо провели первый период, сработали хорошо в большинстве. Второй период был продолжением первого - соперник стал более активно играть, нам чуть не хватало движения, чтобы четче сыграть в обороне. Хорошо, что смогли перестроиться после двух пропущенных шайб, создать моменты, забить и одержать победу.

"Трактор" после двух выездных поражений смог порадовать своих поклонников, одолев лучший клуб КХЛ

Тем временем в НХЛ идет подготовка к стартующему 12 октября новому сезону. В контрольных матчах отличились российские игроки. Так, "Аризона" нанесла поражение "Анахайму" - 4:3. Защитники "Аризоны" Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по одной результативной передаче.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Бостон" в овертайме - 4:3, российский вратарь гостей Александр Георгиев пропустил три шайбы за два периода и отразил 22 броска.

"Филадельфия" на своей площадке взяла верх над "Вашингтоном" - 3:1.

В составе победителей по голу забили Клод Жиру, Кэм Аткинсон и Скотт Лоутон. Защитник Иван Проворов очков не набрал. У "Кэпиталз" отличился Алексей Протас. Нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями не отличился. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 31. Форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов участие в матче не принимали.