Гол Соболева помог "Спартаку" обыграть "Ахмат" в матче РПЛ

В воскресенье в матче десятого тура РПЛ московский "Спартак" в Грозном переиграл "Ахмат" - 1:0. Решающий мяч провел форвард гостей Александр Соболев. А еще Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Эта победа позволила "красно-белым" набрать 16 очков и подняться на седьмое место в первенстве страны. Грозненцы, у которых осталось 12 баллов, занимают одиннадцатую позицию.

После фееричной победы в минувший четверг в Лиге Европы на выезде над итальянским "Наполи" "красно-белые" пребывали в явно превосходном расположении духа. О чем, без сомнения, говорит и анонс предстоящего поединка в Грозном, который появился сегодня в социальных сетях столичного клуба. Здесь появился постер в стиле набирающего всемирную популярность южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

По сюжету люди, отчаянно нуждающиеся в деньгах, участвуют в играх на выживание с большим денежным призом". И футболисты "Спартака" как раз в нем изображены в роли персонажей фильма, мечтающие выиграть и погасить долги. И хотя в данном случае на кону "стояли" всего лишь три очка, они в случае победы позволяли гостям набрать 16 очков и переместиться на седьмое место в турнирной таблице, что уже совсем рядом с лидерами.

В свою очередь, хозяевам победа требовалась ничуть не меньше: "Ахмат" (о своей подготовке к матчу грозненцы ограничились трехминутным видеосюжетом на сайте клуба) в таком случает с 15-ю баллами не только обходили "красно-белых", но и сами выходили на седьмую позицию в первенстве.

А буквально за пару часов до игры Российский футбольный союз сообщил о замене VAR: в бригаде арбитров (главный судья Кирилл Левников остался) Сергей Карасев заменит Василия Казарцева. Эта рокировка связана со вчерашним скандалом в поединке ЦСКА и "Краснодара" (на нем Казарцев работал на VAR), в котором не был назначен явный, по мнению большинства экспертов, пенальти в пользу "быков".

Ну, и уже чуть ли не по традиции в поединок на "Ахмат Арене" вмешиваются необычные обстоятельства. 2 августа встречу с "Сочи" пришлось на короткое время остановить, так как в штрафной площади хозяев была обнаружена живая змея. Ее пришлось ловить работникам стадиона. А сегодня начало матча пришлось отложить почти на пять минут, так как футболисты ловили залетевшее на газон крупное насекомое. Заметим, самым ловким оказался капитан "Спартака" Георгий Джикия, заботливо передавший за пределы поля незваного гостя.

Не исключено, этот эпизод немного сбил настрой соперников, в дебюте допускавших много потерь. И лишь когда Зелимхан Бакаев на 15-й минуте правом фланге решился на нестандартный финт, обыграв двух защитников, это привело к опасному моменту. Спартаковец выкатил мяч на линию штрафной, откуда Александр Соболев (форвард вышел на игру в защитном шлеме) угодил в защитника.

Защитник гостей Лукас Айртон лишь в последний момент успел в центре штрафной выбить мяч у Артема Поляруса, выходившего один на один с Александром Максименко. Буквально еще через пару минут голкипер москвичей отразил плотный удар украинского легионера метров 12-ти.

А в конце тайма грубо ошибся Артем Тимофеев: экс-спартаковец в центре поля потерял в довольно безобидной ситуации мяч, его подхватил Руслан Литвинов и мгновенно вывел к воротам Соболева. Нападающий ворвался в штрафную и точно пробил в правый нижний от Виталия Гудиева угол - 0:1, 41-я минута. Таким образом, "Ахмат" пропускает во всех матчах нынешнего сезона.

Понятно, после перерыва "Ахмат" - уже на куда более высоких скоростях - бросился отыгрываться. Причем Евгений Харин уже на 47-й минуте промахом правого защитника гостей Максимилиано Куфрие не воспользовался, угодив мячом из пределов штрафной в защитника.

В свою очередь, спартаковцы под руководством своего наставника Руи Витории перешли на действия "вторым" номером, стараясь проводить быстрые контратаки.

А главный тренер хозяев Андрей Талалаев в середине второй половины сделал сразу три замены в желании переломить не слишком выразительную игру своей команды.

Правда, тут же Виталий Лысцов недалеко от ворот толкнул в спину спартаковца Виктора Мозеса, и главный судья без сомнения показал на "точку". Однако удар Бакаева с 11-метровой отметки Гудиев в броске парировал на 70-й минуте.

И все-таки "Спартаку" удалось довести встречу до своей третьей подряд победы (включая Лигу Европы) и включиться в сражение за лидерские позиции в РПЛ.