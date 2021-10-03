"Спартак" начал проверку информации об избиении двух фанатов в Грозном

Глава пресс-службы московского ФК "Спартак" Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб приступил к выяснению обстоятельства инцидента с избиением фанатов "красно-белых" в подтрибунном помещении арены в Грозном во время поединка "красно-белых" с местным "Ахматом". Об этом сообщает "СЭ" со ссылкой на слова сотрудника столичной команды.

По предварительным данным гостей, появилась информация, что на матче десятого тура Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Спартаком" были якобы избиты два болельщика их команды.

"Выясняем обстоятельства того, что произошло, - рассказал Зеленов. - Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс".

По информации пресс-службы РПЛ, лига также проводит проверку информации об избиении двух болельщиков "Спартака" чемпионата России против грозненского "Ахмата".

Напомним, поединок "Ахмата" и "Спартака" вечером в воскресенье завершился на "Ахмат Арене" в Грозном победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч в первом тайме провел форвард москвичей Александр Соболев. А во второй половине полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти.