"Зенит" проиграл "Сочи" после удаления Азмуна

Сочинцы до этого дня ни разу не побеждали "Зенит" в чемпионате России. Команда Сергея Семака начала матч очень активно, больше атакуя и владея мячом.
В конце первого тайма произошел инцидент, который повлиял на дальнейшее развитие событий. Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун грубо атаковал голкипера "Сочи" Сослана Джанаева, и арбитр встречи Павел Шадыханов после видеопросмотра принял решение наказать игрока хозяев красной карточкой.
"Зенит", оставшись в меньшинстве, забил - после навеса Артем Дзюба точно пробил головой с острого угла.
Во втором тайме сочинцы смогли сначала восстановить равенство в счете. Отличился колумбийский форвард "Сочи" Матео Касьерра. А после этого победу сочинцам принес защитник Сергей Терехов.
Несмотря на поражение, "Зенит" с 23-мя очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У "Сочи" стало 18 очков.