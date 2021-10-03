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Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Сочи" после удаления Азмуна

Текст: Максим Домчев
"Зенит" в матче 10-го тура РПЛ на домашней арене проиграл "Сочи" - 1:2. В конце первого тайма за грубую игру был удален нападающий хозяев Сердар Азмун.

Сочинцы до этого дня ни разу не побеждали "Зенит" в чемпионате России. Команда Сергея Семака начала матч очень активно, больше атакуя и владея мячом.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В конце первого тайма произошел инцидент, который повлиял на дальнейшее развитие событий. Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун грубо атаковал голкипера "Сочи" Сослана Джанаева, и арбитр встречи Павел Шадыханов после видеопросмотра принял решение наказать игрока хозяев красной карточкой.

"Зенит", оставшись в меньшинстве, забил - после навеса Артем Дзюба точно пробил головой с острого угла.

Во втором тайме сочинцы смогли сначала восстановить равенство в счете. Отличился колумбийский форвард "Сочи" Матео Касьерра. А после этого победу сочинцам принес защитник Сергей Терехов.

Несмотря на поражение, "Зенит" с 23-мя очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У "Сочи" стало 18 очков.

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