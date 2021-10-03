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Рубрика: Спорт

Сборная РФ по настольному теннису выиграла серебро чемпионата Европы

Текст: Максим Домчев
Мужская сборная России по настольному теннису впервые в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. В решающем матче россияне проиграли команде Германии.
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

Командный чемпионат Европы по настольному теннису завершился в субботу в Румынии. В финале у мужчин встретились сборная России, впервые в истории дошедшая до этой стадии, и команда Германии.

В первом матче россиянин Максим Гребнев в пяти партиях переиграл Бенедикта Дуду. Но после этого сборная Германии сумела выиграть три последующих встречи.

Патрик Франциска переиграл Льва Кацмана, Дан Цю обыграл Владимира Сидоренко, а в четвертой встрече Гребнев проиграл Франциске. Итоговый результат - 3-1 в пользу Германии.

Для российской команды серебро нынешнего ЧЕ - лучший результат в истории.

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