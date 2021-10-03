"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ

Футболисты "Урала" в матче 10-го тура РПЛ одержали победу над "Уфой" - 1:0. Это второй подряд успех команды Игоря Шалимова.

Матч между этими командами прошел в воскресенье в Уфе. Судьба встречи решилась на 34-й минуте, когда игрокам "Урала" удалось открыть счет. Автором забитого мяча стал румынский легионер Эрик Биквалфи.

Для него этот гол стал уже вторым в последних двух играх. "Урал" одержал вторую подряд победу, ранее он переиграл тульский "Арсенал".

После 10 туров на счету "Урала" девять очков. Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, опередив "Уфу", на счету которой осталось восемь очков.